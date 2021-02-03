鄧佩儀單身多年終有意拍拖　招男友唯一條件：理解我工作環境

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-03 20:15

鄧佩儀（Gloria）今天（3日）出席TVB愛的季節記者會，在記者會Gloria憶起初戀的時候與初戀男友首次約會便是戲院，回想起Gloria笑言那時候的自己真的很可愛：「初戀我只係記得一個字，緊張、緊張同緊張，個陣我思想好多問題，第一次佢約我睇戲都唔知講乜，套戲講乜我都冇留意過，成個約會都係得緊張。」

這段戀情Gloria說維持了一年，認為那時校園戀愛是令她最懷念。（葉志明攝）

在2020年時候Gloria在接受訪問時候表示並不想拍拖，但現在的心態是希望有一位男朋友陪伴，她透露自己已經單身了幾年：「我感情比較低調，依家我想拍拖，可能都獨立咗一段時間，所以今年係想拍拖，（寂寞？）係，上年多男仔追多啲，但今年真係冇，希望之後會有。」

Gloria表示找男朋友最基本條件要善良。（葉志明攝）

Gloria指隨住年紀愈來愈大，之前並不想花時間去了解，現在開始學會願意花時間了解一位新的男士出現，就算現時是被公司力棒中，將來也不介意被人知道在拍拖：「其實近幾年社會都開始幾接受藝人拍拖，都有好多成功例子。我依家只係希望會搵到個明白我工作嘅男朋友，有時我哋工作時間好長，咁一段時間要花好長時間去了解，希望真係搵到一個理解我工作環境嘅伴侶。」

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