金球獎2021︱《后翼棄兵》角逐最佳迷你劇　Lily Collins首爭視后

由荷里活外國記者協會(Hollywood Foreign Press Association, HFPA)主辦的《第78屆金球獎》(78th Golden Globe Awards),香港時間昨天(3/2)晚上公布入圍名單,大會邀請《色慾都市》(Sex and the City)著名女星莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)以及《NASA無名英雌》(Hidden Figures)女星Taraji P. Henson透過視像直播方式揭曉。 世紀疫情持續,完全扭轉觀眾的生活習慣,大部份時間只能夠在家追劇,帶挈Netflix再一次獲得最多劇集類獎項提名的串流平台,合共入圍20項,較上屆多出三項,反觀去年有15項提名的HBO,今年只得7項入圍。而於2020年曾經兩度掀起煲劇熱潮的Netflix連續劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)和《后翼棄兵》(The Queen's Gambit),雙雙有份角逐音樂及喜劇組和迷你劇組的最佳劇集,至於兩套劇的女主角莉莉哥連斯(Lily Collins)和Anya Taylor-Joy,則在不同組別爭奪視后寶座。 撰文:游大東

大會邀請《色慾都市》(Sex and the City)著名女星莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)以及《NASA無名英雌》(Hidden Figures)女星Taraji P. Henson透過視像直播方式揭曉《第78屆金球獎》入圍名單。(YouTube截圖)

現年31歲的Lily Collins,憑《艾蜜莉在巴黎》飾演由芝加哥飛往花都巴黎工作的Emily Cooper而人氣急升,雖然有很多迷認為她演繹角色流於表面,沒有深度,但依然獲得金球獎評審青睞,入圍音樂及喜劇組的最佳女主角,與《空中小姐》(The Flight Attendant)的嘉莉古高(Kaley Cuoco)、《The Great》的Elle Fanning、《Zoey's Extraordinary Playlist》的Jane Levy,以及《富家窮路》(Schitt's Creek)的Catherine O'Hara爭奪視后寶座。

《Emily in Paris》的Lily Collins。(劇照)

至於另一套在網上討論度極高的美劇《后翼棄兵》,演繹天才棋手Beth Harmon的24歲「仙氣女神」Anya Taylor-Joy,以大熱姿態入圍迷你劇組的最佳女主角,雖然身處「死亡之組」,另外4位對手分別為曾經成為金像影后的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)和妮歌潔曼(Nicole Kidman),還有Daisy Edgar-Jones和Shira Haas,Anya要榮登視后一點也不容易,但留意,《金球獎》的評分標準,向來側重評委「我最喜愛」多於演技水平,所以憑《后》劇彈起的Anya,獲獎機會被睇高一線。

《后翼棄兵》的Anya Taylor-Joy。(劇照)

男演員獎項方面一樣有睇頭,很多曾經在奧斯卡獲名甚至得獎實力派,包括阿爾柏仙奴(Al Pacino)、拜仁康斯頓(Bryan Cranston)、麥克雷法路(Mark Ruffalo)、伊芬鶴健(Ethan Hawke)、當哲度(Don Cheadle),都在今屆獲得提名,其中三人:Bryan、Mark和Ethan更齊齊入圍角逐迷你劇組的視帝,爭持激烈。《金球獎》亦同時公布劇集提名數字,《王冠》(The Crown)以6項提名稱霸,《富家窮路》以5項排名第二,《黑錢勝地》(Ozark)和《無所作為》(The Undoing)則齊齊有4項入圍位列第三。《第78屆金球獎》將於香港時間2021年3月1日早上(美國時間2月28日夜晚),於加州洛杉磯比華利山舉行。

金像影帝阿爾柏仙奴憑劇集《Hunters》入圍電視劇組的最佳男主角。(網上圖片)

《第78屆金球獎》電視組別足本提名名單如下:

(1)最佳劇集

《王冠》(The Crown)Netflix

《戀偽鎮驚逃》(Lovecraft Country)HBO

《The Mandalorian》DISNEY+

《黑錢勝地》(Ozark)Netflix

《黯衣天使》(Ratched)Netflix

(2)最佳女主角 ─ 電視劇組

奧莉花高雯(Olivia Colman)《王冠》(The Crown)

Jodie Comer《嗜血嬌娃》(Killing Eve)

Emma Corrin《王冠》(The Crown)

Laura Linney《黑錢勝地》(Ozark)

Sarah Paulson《黯衣天使》(Ratched)

(3)最佳男主角 ─ 電視劇組

Jason Bateman《黑錢勝地》(Ozark)

佐斯奧康納(Josh O'Connor)《王冠》(The Crown)

Bob Odenkirk《絕命律師》(Better Call Saul)

阿爾柏仙奴(Al Pacino)《Hunters》

Matthew Rhys《Perry Mason》

Netflix王牌劇集《王冠》合共入圍6項,排名第一。(海報)

(4)最佳劇集 ─ 音樂及喜劇組

《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)Netflix

《空中小姐》(The Flight Attendant)HBO Max

《The Great》Hulu

《富家窮路》(Schitt's Creek)POP TV

《乜都得教練》(Ted Lasso)Apple TV+

(5)最佳女主角 ─ 音樂及喜劇組

莉莉哥連斯(Lily Collins)《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)

嘉莉古高(Kaley Cuoco)《空中小姐》(The Flight Attendant)

Elle Fanning《The Great》

Jane Levy《Zoey's Extraordinary Playlist》

Catherine O'Hara《富家窮路》(Schitt's Creek)

(6)最佳男主角 ─ 音樂及喜劇組

當哲度(Don Cheadle)《Black Monday》

尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)《The Great》

Eugene Levy《富家窮路》(Schitt's Creek)

積遜蘇迪堅斯(Jason Sudeikis)《乜都得教練》(Ted Lasso)

Ramy Youssef《Ramy》

《The Great》的尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)。(網上圖片)

(8)最佳女主角 ─ 迷你劇組

姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)《Mrs. America》

Daisy Edgar-Jones《Normal People》

Shira Haas《離經叛道》(Unorthodox)

妮歌潔曼(Nicole Kidman)《無所作為》(The Undoing)

Anya Taylor-Joy《后翼棄兵》(The Queen's Gambit)

(9)最佳男主角 ─ 迷你劇組

拜仁康斯頓(Bryan Cranston)《Your Honor》

謝夫丹尼斯(Jeff Daniels)《The Comey Rule》

曉格蘭特(Hugh Grant)《無所作為》(The Undoing)

伊芬鶴健(Ethan Hawke)《The Good Lord Bird》

麥克雷法路(Mark Ruffalo)《I Know This Much is True》

在《王冠》扮演戴卓爾夫人的姬莉安德遜(Gillian Anderson)。(劇照)

(10)最佳女配角

姬莉安德遜(Gillian Anderson)《王冠》(The Crown)

海倫娜寶咸卡達(Helena Bonham Carter《王冠》(The Crown)

Julia Garner《黑錢勝地》(Ozark)

Annie Murphy《富家窮路》(Schitt's Creek)

仙菲亞妮遜(Cynthia Nixon)《黯衣天使》(Ratched)

在《荷里活》飾演經理人兼同性戀者Henry Willson的Jim Parsons。(網上圖片)

(11)最佳男配角

約翰保也加(John Boyega)《Small Axe》

Brendan Gleeson《The Comey Rule》

Daniel Levy《富家窮路》(Schitt's Creek)

Jim Parsons《荷里活》(Hollywood)

當奴修打蘭(Donald Sutherland)《無所作為》(The Undoing)