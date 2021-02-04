內地藝人高溜整鼻變毀容　組織壞死變黑︰還面臨違約賠償200萬元

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-04 13:28

內地藝人高溜近日登上微博熱搜，不過對她來說是一非常悲傷的事情，原因是她整容失敗，造成永久傷害，因此前天她在微博發文詳細講事情的來龍去脈。

內地藝人高溜近日微博發文指自己整容失敗。（微博）

長文如下：「大家好，我是演員高溜，同時也是一場醫美事故的受害者。首先，很抱歉我的私事佔用了公共資源，本來不應該在這個時候發聲，但是這件事對我的打擊太大了，我不得不站出來給天下所有愛美的女生們提個醒，愛美的事情也不能太相信某些沒有項目資質的機構(事後我才懂得做調研)。事情是這樣的：2020年10月29日，通過朋友介紹，我在廣州一家叫做＂熙施時光醫療美容門診＂諮詢了鼻子整形問題，希望能讓自己變得更美（哪個女生不希望呢？ ）。這也跟我的職業有關，我是一名演員兼歌手，畢業於北京電影學院，我的事業雖談不上大紅大紫，但也順風順水。沒想到這一切因為一次鼻子整形手術而全改變了。」

高溜聽朋友講去整容。（微博）

高溜一直認為自己五官長得漂亮，除了鼻子有點差之外，所以身邊有朋友叫她去做這個手術，「做微整在演藝圈根本不算什麼事，就好比大家平常回家敷個面膜一樣平常，在諮詢了＂熙施時光醫療美容＂一些問題後，我動心了。熙施的何院也向我介紹手術的安全性。我當時也告知12月和1月要去拍戲，熙施時光醫院信誓旦旦和我說沒有任何問題，半個月恢復期，不會影響我12月份的新戲開機。接著向我推薦可以做鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術，從自己身上取下來肋軟骨，移植到鼻部。在得到肯定答覆後，我簽字接受了手術，整個手術進行了4個小時，本來以為這4個小時可以讓我變得更美，沒想到這4個小時卻是噩夢的開始。我的鼻子植入異體肋軟骨後發炎刺痛，排異反應導致鼻子反复感染。」

手術時疑已出現積血 術後恢復無期鼻頭壞死發黑

「我後來得知，事實上在手術過程中就已經出現了鼻頭泛紅積血、嘴巴腫脹的情況。事後諮詢專家，如果這個時間能夠把假體取出來，就不至於引發後來的鼻子壞死了。但是醫院沒有，應該是擔心不好向我交代吧，何院以及醫院的相關人員抱著僥倖的心態，希望我過幾天自己就可以恢復了，讓我留院觀察3天，直到鼻子的情況每況愈下，日漸發黑，已經遮蓋不住壞死的事實後醫院終於決定揭開遮羞布了。 11月1日院方告知我怕我感染，為了保住鼻子需要做第二次手術來取假體，熙施時光的王院長親口和我承諾取完假體鼻子就徹底恢復了，不會影響我的工作，我12月份照常可以去拍戲。就這樣，熙施醫院在短短4天給我開刀做了兩次鼻子手術，可是手術後情況並沒有好轉，鼻尖和鼻小柱的皮膚顏色越來越黑，鼻頭壞死，在錯過了最佳的治療時機後， 11月5日，熙施時光醫院終於決定把我轉院到廣州南方醫院接受治療。」

整容失敗。（微博）

手術失敗變破相 高溜演藝事業盡毀

而這次一個簡單手術令到高溜的演藝生涯可說結束，她續說：「3個月過去了，由於鼻子手術問題，我12月份和新年1月份的兩部戲都被迫中止，這不僅使我失去了工作，損失片酬40萬元，更關鍵的是我還將面臨高額的違約賠償200萬元。我之前簽約的拍戲合同無法執行，簽約方公司直接發來了一紙解除演員合作協議，備註後續一切損失需要我承擔，無法工作，還要面臨不知如何的治療費用以及賠償金，我試圖和熙施時光負責人去交談如何解決，這中間的各種艱辛就一筆帶過了，中間還讓一個院長和經理以及律師像跳梁小丑一樣連威脅帶恐嚇，期間他們還說要報警，所以我就替他們報警了，因為類似的醫療糾紛有過挺多，警察提醒我去查資質，查完後發現熙施時光醫院無肋骨鼻手術相關資質，我一個小女孩，隻身一人，也許她們覺得行惡有足夠的安全感吧。我不知道下一步該怎麼辦，面對一個擁有眾多股東的盤踞一方又即將開連鎖機構的美容醫院，也許我能做的就是把我的經歷分享出來，讓大家真正了解這家廣州熙施時光醫療美容門診的真實面目，讓大家知道出現了意外的情況該怎麼處理，能最大程度的保護自己。」

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