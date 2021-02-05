岑麗香懷孕六個月暫不透露BB性別　笑言胃口唔同晒：想食腿蛋治

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-05 19:15

靚媽岑麗香（香香）日前突然宣布懷有第二胎，今日（5/2）出席服裝品牌公開活動的她穿上粉紅色印花連身長裙現身，挺着巨肚的她指已陀B六個月，暫不透露BB性別：「暫時未透露，其實呢個Size一定知，不過有啲屋企人未知，同佢哋講埋先再同大家講，預產期係5月。」

靚媽岑麗香日前突然宣布懷有第二胎，今日出席服裝品牌公開活動的她穿上粉紅色印花連身長裙現身。（葉志明攝）

香香說有向大仔Jacob解釋他即將成為哥哥，不過年紀細細的他可能並不明白：「有買啲書同佢講就嚟做哥哥，解釋我個肚入面有個Baby，佢都會過嚟錫下個肚『Hi Baby Cashew』，但係咪真係明就得佢知，佢覺得媽咪個肚咁大好得意。」

她續指今胎BB令她胃口改變很多，每天都想吃腿蛋治，而香香暫時專心養胎，之後的工作就等公司安排：「第一次日日都好想食Pizza，今次日日都想食腿蛋治，冇得食好似唔Complete咁，可能呢啲係佢哋嘅Personality。有時自己、有時老公，有時工人姐姐整，有得食就開心。盡量Focus係養胎，工作嘅嘢就等公司安排。」

岑麗香6個月巨肚現身活動 着斗零踭身形零走樣

香香說有向大仔Jacob解釋他即將成為哥哥，不過年紀細細的他可能並不明白。（葉志明攝）

大家都一致認為香香今次懷孕非常保密，她說沒有刻意隱瞞：「好多人都話收得好密，但其實我冇特別匿埋，之不過可能今次係冬天，出街成日着衛衣，我冇特別匿埋但唔知點解冇人覺。」

點撃睇更多香香活動靚相：

+ 7 + 7 + 7

同場加映

岑麗香2千萬港島豪宅曝光 灰白色主調行簡約風客廳光猛夠開揚