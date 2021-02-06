Anson Lo盧瀚霆為新歌MV密集排舞　跳到真係嘔出嚟：負荷唔到

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-06 23:35

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近推出本年度首支跳唱快歌《EGO》，而日前他便攝氏10度下冒寒到屯門拍攝MV，期間又跳又唱拍足16小時，雖然Anson Lo未有言倦，但他卻表示今次舞步是入行以來最辛苦的一次：「在舞步上，可能我跟排舞導師傾嘅時候，透露過想要一隻密集式同超大動作的舞蹈，有一種盡量唔好停頓嘅感覺，老師真係排咗隻同我講法一樣嘅舞。哈哈，雖然我有少少後悔，但今次係一個好嘗試，平時上到舞台，可能要兼顧好多嘢，所以舞蹈上減弱少少，今次呢隻舞可以話係All in，毫無保留咁跳畀大家睇。」

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近推出本年度首支跳唱快歌《EGO》。

為了今次舞步，Anson Lo事前排足四日，在排舞期間更試過跳到嘔，他說：「排舞去到中段時，有種負荷唔到嘅感覺，有一、兩次仲排舞排到嘔，一氣呵成跳晒成隻舞，感覺好似跑馬拉松後好氣喘、完全唔想講嘢嘅狀態，所以今次隻舞係好好訓練體能或減肥嘅方法。」

Anson自爆排舞期間跳到嘔。

其實今次除了跳舞，Anson Lo還要冒寒上陣，拍攝MV當日正值嚴寒，只有攝氏10度，問到如何禦寒，Anson Lo說：「本身唔係好怕凍，比起我身邊朋友，我係最耐寒嗰個，但今次拍MV真係好凍，其中一幕我仲要淨係着住件黑色恤衫，完全冇打底，望到周圍工作人員都着住羽絨，對比自己感覺好凍。」

Anson Lo冒寒拍MV，表現專業。

說到新歌《EGO》主題涉及網絡欺凌及語言攻擊，作為藝人，Anson Lo少不免會遇到觀眾的正評及負評，他說：「其實入行前都會有呢個現象，最簡單中學時大家都會評論大家的樣子靚唔靚、醜唔醜，入行後接觸觀眾層面更廣，當然會有更多，坦白講如果我話冇唔開心就呃你，與其沉溺喺畀人鬧嘅唔開心，不如諗個解決方法，點樣去做好啲、改善到咩程度，人哋先唔會再鬧，所以我最舒服去處理網上評論，就係將評論化成動力。明白每個人都有權利發表意見，當做呢一行更要接受觀眾對自己評頭品足，一舉一動一定有人鍾意或唔鍾意，呢啲冇對與錯，但當表達自己意見同時學識多一份尊重同諒解，社會會更開心。」