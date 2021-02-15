哈里發國 | Netflix瑞典神劇 首集刺激有懸念令人一看停不到

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-15 23:00

My Little Airport《今天沒大麻在身》歌詞這樣說：「我的煩惱不是愛人對我不夠真，亦不是她對我流露蔑視的眼神」，那麼煩惱是甚麼？劇迷的煩惱便是受困家中，卻苦惱於尋不到想追看的劇集。最近Netflix似乎是電影迷的天堂，《勝利號》、《陰陽師》等電影均攀上Top 10，劇迷或許已煲完《璀璨帝國》和《驅魔麵館》等大熱作品，失去精神寄託，唯有向舊作進發，但數量之多如大海撈針，令人無處入手，頓感發掘好劇之艱難。 如果鍾情懸疑深度，且不介意較冷門題材的觀眾，Netflix去年上映的舊劇《哈里發國》（Caliphate/ Kalifat）或許諗得過。 《哈里發國》短短地只有8集，速食一流，就像午後昏昏欲睡下有人遞給你一杯意大利正宗Espresso，喝後精神一振，量少卻高質，一看無妨。

《哈里發國》劇情主要圍繞主角琣文、瑞典警方和恐怖分子三方之間的角力。

《哈里發國》的故事講述，主角琣文原居於瑞典，其後追隨伊斯蘭國成員的丈夫搬到敘利亞，誕下一女，卻不堪家暴而萌生搬回瑞典的念頭。在好友的手中意外獲得一部電話後，她接通了瑞典警方，爆出伊斯蘭極端分子打算在瑞典策劃一場恐襲，更苦苦哀求警方將她母女二人拯救回瑞典。電話的另一頭是升官不遂的瑞典警察法蒂瑪，聞及瑞典即將遭受恐怖襲擊，她打算利用琣文作線人為自己的事業扳回一城，故事遂於琣文、瑞典警方、恐怖分子之間的角力徐徐展開……

《哈里發國》中，主角琣文渴望搬回瑞典，脫離家暴和社會掣肘。（影片截圖）

大賣懸疑感兼故事性超易入口

單看劇情，觀眾毋須擔心會否難以入口，皆因《哈里發國》主要圍繞上述三方之間的角力，大賣懸疑感和故事性，所以「唔使用腦都睇得」。

雖然觀眾可以拋開個腦看劇，但不代表這部劇沒有深度。其中劇情講到，不少未滿20歲、居於瑞典的女孩，在網絡片段和極端分子的慫恿下，毅然背井離鄉，遠赴「革命聖地」敘利亞充當「聖戰新娘」，盼為「聖戰」出一分力，看得觸目驚心又肉緊，看到少女正式離家走佬的一幕更是緊張到咬到指甲都甩。

瑞典少女們離家出走遠赴敘利亞充當「聖戰新娘」。

煲劇「學嘢」添深度

說回頭，上述劇情並非憑空虛構，確在現實上演。早年部分西方少女基於仰慕之情而投奔伊斯蘭國，事後卻悔不當初，惟歐美各國卻禁止她們回家，應否給予這些無知少女一次改過自新的機會頓成當年的國際熱話。《哈里發國》用了相當長的篇幅描繪這些少女由對伊斯蘭一知半解，到「一入伊斯蘭深似海」的心境變化，以及其家庭背景，令觀眾更了解現實中的遭歐美少女加入伊斯蘭國的緣由，反蓋過主線恐襲的風頭。

雖然有朋友笑言稱，《哈里發國》似足教育味濃厚的《警訊》，警告少女要聽媽媽的話，切勿隨便做離家少女，又講得幾好笑，不過這齣國際版《警訊》又果真拍得頗有深度兼吸引，煲劇期間可以「學到啲嘢」，又不會出現追完劇後常見的空虛感，不錯。

最後講到，其中一位少女回到瑞典後被恐怖分子瞞騙慘成人肉炸彈。（影片截圖）

《哈里發國》像位於兩個正餐之間的下午茶，足以暫時餵飽你，填充你找到下一部心愛的電視劇之前的空檔，聊勝於無；而且看完可以「袋到啲嘢落袋」，又距離知識分子邁進一大步，好似係。