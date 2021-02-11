何婉盈自爆當年獲無線力捧但底薪只得5千：連交租都要屋企人幫

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-11 17:15

何婉盈在波士頓讀大學時，唔理家人強烈反對，堅持回港選美。（影片截圖）

選美出身嘅何婉盈，當年與曾航生合唱《再見亦是朋友》而殺入歌壇，更獲無線安排拍劇做女主角，雖然紅到發紫，但何婉盈日前接受馬浚偉《緣來自咖啡 2》訪問時，就表示當年連交租都要屋企人幫。「到25歲左右開始諗係未要一直拍落去，會唔會終於有日搵到好多錢養自己？因為當時我唱歌騷錢唔多，然後大部分時間都係拍劇，真係好少錢，連交租都要屋企人幫。我經理人約係TVB，不停比劇我拍，完全做唔到任何嘢，我喺TVB最尾嗰三年每月大概賺萬幾二萬元左右，我由5000元底薪元開始，一直拍可能會日會變視后，但亦有可能一直無錢。」

入行後，雖然順風順水，但只係得個做字，連租都交唔起。（影片截圖）

其實當年何婉盈參選時雖然三甲不入，但仍獲無綫重點栽培，除主持《勁歌金曲》外，亦有不少大騷主持機會，所以當馬浚偉得知佢當年只係得5000元底薪時，都不禁嘆氣。何婉盈離開無線後，報讀香港大學工商管理學士，畢業後投身公關行業，唯她在36歲時因未婚懷孕，獨力照顧女兒十分吃力：「當時全副身家只係得五萬，我帶住個女要租樓，又唔可以租太雜，幾辛苦都要請工人照顧佢，比曬租之後，得返二萬元，係好辛苦。」為咗賺錢，何婉盈打三份工，周未甚至會到內地登台，但她認為當時嘅辛苦才有今天的安穩。