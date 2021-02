撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-11 17:45

大熱電玩遊戲《最終生還者》(The Last of Us)發行後一直深受電玩迷歡迎,HBO於去年3月宣布會將末世電玩拍成劇集並由遊戲製作商Naughty Dog遊戲總監Neil Druckmann及奪得艾美獎最佳迷你劇的《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)創作人Craig Mazin擔任監製和編劇。今日HBO再宣布曾參演神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)中飾演熊島女主人Lyanna Mormont的Bella Ramsey會飾演女主角Ellie。

另外,對於早前有消息指憑《綠簿旅友》(Green Book)奪得奧斯卡男配角的馬許沙拉艾利(Mahershala Ali)將會飾演劇中要角,HBO已經澄清不會參與演出。同時Neil Druckmann則今日在Twitter發布帖文宣布《Mandalorian》男主角Pedro Pascal將會飾演男主角Joel。最值得留意的是,Pascal和Ramsey同樣都參演過《權力遊戲》。有不少網民都認為雖然兩人跟遊戲中的角色樣貌都不太相似,但兩人均為實力派演員,故非常期待劇集出爐。