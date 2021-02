撰文: 蘇國豪 最後更新日期: 2021-02-12 19:30

台灣藝人郭書瑤(瑤瑤)除了擁有天使臉孔之外,還擁有傲人好身材,是不少人心目中的女神代表之一。適逢農曆新年到來,她就在除夕夜於個人社交網站instagram大派福利相,打扮性感向粉絲拜年,性感程度絕對是爆表。

瑤瑤穿得喜慶同大家拜年。(yaokuo@IG)

眼見瑤瑤身穿一件透明薄紗設計的上衣已經非常性感,想不到胸前紅色布料的設計更吸眼球。事關衣服中間的設計大開了5個洞,完美地展露了她的好身材,而且她還擺出非常有曲線美的Pose,整體畫面讓大家大飽眼福,她留言道:「I like it red。 Happy new year!」相信大家已經收到瑤瑤的祝福。

超級性感的。(yaokuo@IG)