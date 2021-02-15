大叔的愛︱與混血兒Asha扮演親生兄妹　阿卵：我個樣好似外國人！

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-15 15:00

改編日劇《大叔的愛》（おっさんずラブ）的香港史上首套同名BL連續劇，於農曆新年假期前（8/2）在ViuTV九龍灣總台舉行記者會，日本朝日電視台（tv asahi）更派出駐港記者到場採訪，並安排於今晚在當地全國晚間新聞時段播出報道，認真威水。除了三位男主角：MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo），以及黃德斌，連同劇中其他演員一同亮相，包括在劇中飾演兩兄妹的舞台劇演員楊偉倫（阿卵）和屬於英菲混血兒徐㴓喬（Asha Cuthbert）。 且慢，單從外貌判斷，擺到明一個係港仔，一個係鬼妹，監製編劇咁大整蠱？阿卵就此急忙解畫：「唔係假㗎，我哋喺劇入面真係親生兄妹，即係你見佢個樣都好似中國人，我就好『鬼』、好外國人樣嘛，係咪先？！」如果有看「朱凌凌」（與白只和朱栢謙等合組）昔日的演出，或者《小人國6》等舞台劇，都會知道阿卵身為「爆肚專家」，「唧人笑」功力深厚，到底拍攝期間，身為「妹妹」的Asha有沒有因為阿卵突然爆肚而忍唔到笑呢？ 撰文：游大東

阿卵與Asha的身高相差不少，問阿卵拍攝時有沒有需要「後天增高」？他搞笑說：「我成日要着高踭鞋，但都要企喺呢個箱做嘅，佢就係坐低做嘅，令到兩兄妹之間嘅感覺好啲啦，就唔係姊弟囉！」至於Asha強調，拍攝這套劇期間不會穿高踭鞋。（梁碧玲攝）

Asha承認，每次阿卵現身拍攝現場，都會有種安心的感覺：「佢一喺度，成個場嘅氣氛就會變得好舒服，唔知點解，總之佢一出到嚟，我就放鬆㗎喇。」阿卵隨即回應：「原來我咁犀利㗎？」（梁碧玲攝）

上述這條問題，其實是問劇中飾演方梓芊的Asha，結果阿卵一下子便反客為主，掌握「話語權」，厲害厲害：「（你話）佢有冇搞到我成日都忍唔住笑？有呀！」Asha隨即笑着說：「我嘅廣東話成日都搞到你笑吓嘛？！」接得好，對應得體，於是乎阿卵使出一招「笠高帽」：「唔係，唔係，我其實覺得佢好好，佢做戲好認真，好有心機嘅！」讚還讚，但實情是Asha拍劇經驗不多，對上一套已是2018年10月首播的《迷失假期》，所以每次走到鏡頭前，都會突然變得相當緊張。她說：「佢係咁叫我放鬆，但我真係放鬆唔到呀！」

有沒有「急救」妙法？搞個「爛Gag」如何？阿卵笑指偶爾也會如此，「都會搞下『爛Gag』，令到個氣氛和諧啲啦！」不過他指放鬆才是關鍵，得自行想想方法，包括可以嘗試埋位前不要想太多。「通常你諗住要點樣做到（演繹角色），去到最尾都係做唔到㗎，不如你放鬆啦，咁仲好，仲自然。」Asha則說，劇本裏，阿卵的角色（方梓平）經常都會講笑話，但最教她深刻的反而是一幕很花氣力去演的嚴肅戲份。「尋日（7/2）我哋拍咗場好激動嘅Scene啦，去到最尾，我可以放鬆，佢同我Hi Five（擊掌），我覺得係畀到鼓勵同支持我。」

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港版《大叔的愛》一眾演員日前亮相ViuTV九龍灣總部出席記者會，並預祝拍攝順利。（梁碧玲攝）

今次畢竟是ViuTV直接向ViuTV向朝日電視台（tv asahi）購買日本版《大叔的愛》改編，問阿卵和Asha在演出前有沒有看過原裝版本？阿卵直接盡量避免照辦煮碗，「我覺得如果跟住原版嘅感覺，可能會有掣肘，不如就喺我哋而家拍緊嘅呢個新版本上面建立（演繹基礎）啦，咁可能再自然啲。」至於Asha亦認為，港版《大叔的愛》較原本多出8集（合共15集），所以編花了更多篇幅去建立角色之間的關係基礎，跟日本版略有不同，「我哋會多咗啲關係上嘅Scene，希望大家都可以Feel到阿哥同阿妹之間嘅嗰種親情。」

提到各自的拍檔 ── 練美娟飾演的賴嘉雯，和呂爵安飾演的田一雄，阿卵率先「表態」指「娟姐」好靚女！「因為頭先（記者會上）『娟姐』話我唔記得提佢，佢有啲唔開心，所以我而家要提番，我要講番：我呢個角色係覺得呢個女仔係好靚嘅！我同佢喺故事入面有啲關係啦，都叫做互相欣賞。」Asha則笑指在劇中經常要鬧爆Edan，這種舉動令她更易走進角色情緒。「Edan都好慘，個角色成日都被我鬧，可能我冇咩經驗，一開頭，大家都Feel到我嘅緊張，但玩玩下，反而要演鬧人嗰啲位，對我嚟講係有種破冰嘅感覺。」

Asha承認自己拍劇經驗少，所以參演《大叔的愛》相當緊張，幸得「大佬」阿卵不時在現場「搞爛Gag」，令她心情放鬆。（梁碧玲攝）

日本原裝版《大叔的愛》的「大佬」荒井鐵平經常都要彈結他，阿卵在港版也會這樣嗎？「我自己本身結他『造詣』都非常之好，就無謂獻醜，咁就變咗唔係彈結他，故事冇咗彈結他呢樣?，係會成日變咗講笑話，搞爛GAG，但唔會點樣爆肚，因為其實劇本都寫嘅笑話都好精彩喇。」（梁碧玲攝）

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