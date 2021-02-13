蔡少芬張晉上海度歲氣氛依舊　情人節放棄二人世界

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-13 17:15

正身處上海嘅蔡少芬與張晉，原定今年一家會到張晉「老家」重慶拜年，但因疫情關係，決定留守上海，不會周圍去。雖然如此，但家裡的新年喜洋洋氣氛及習俗卻未有改變。

正身處上海嘅蔡少芬與張晉，原定今年一家會到張晉「老家」重慶拜年，但因疫情關係，決定留守上海，不會周圍去。雖然如此，但家裡的新年喜洋洋氣氛及習俗卻未有改變，蔡少芬表示：「新年習俗會食湯圓同食團年飯，過往會畀啲囡寫揮春，然後貼滿屋企，不過今年有朋友送上揮春，所以冇寫揮春，其實自己由細到大都會買新衫過年嘅習慣，每年都不例外，而家我哋所穿的紅色衫，三個小朋友都有，仲要係同一款式，只係Size唔同。」

蔡少芬一家五口。(微博圖片)

問到蔡少芬在農曆年間可會炮製拿手的新年菜式？她即笑謂：「最拿手做團年飯菜式！」身旁張晉聞言即表示：「係你做咩㗎？」蔡少芬回應表示：「哈哈，我有份叫番嚟，年年我哋都會買，唔會做，會買年糕同盆菜，好方便，唔使自己做，㷫番熱啲食物已經好叻。」

蔡少芬笑謂：「最拿手做團年飯菜式！」

此外，大年初三正正是情人節，出名恩愛的蔡少芬與張晉又會如何慶祝？張晉說：「唔講都唔記得年初三係情人節！」蔡少芬認為新年一家人團聚比情人節更重要，所以情人節會跟家中「小情人」共度，她說：「情人節唔一定要二人世界，佢哋（小朋友）都係我哋啲情人嚟，唔應該放低佢哋，而且新年大過情人節感覺，想同小朋友共度。」

問到一歲大的囝囝樂兒，張晉與蔡少芬即甜絲絲表示：「佢一聽到我哋唱歌就會跳舞，最鍾意轉圈，佢覺得轉圈就係跳緊舞，好搞笑，而且佢又好鍾意玩，玩啲高難度動作，拋來拋去，而家又鍾意家姐彈琴，家姐一彈琴，佢就會坐隔離幫手亂彈。」(小紅書截圖)