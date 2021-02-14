陳法拉突然宣布產子超驚喜　盤點7位秘密生B藝人　諸葛紫岐最神奇

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-14 13:45

38歲的陳法拉突然在今日情人節（2月14日）於Facebook和IG上宣布自己成為新手媽媽，過往一直未有公布懷孕的消息，即使近月她在社交網站上分享的相片中，法拉依然是零孕味，非常低調！

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但其實神秘生B的藝人絕非法拉一個，能夠成功隱藏消息直至生產完畢才正式公開的大有人在！不過最離離奇的仍然時諸葛紫岐。2019年4月尾，諸葛紫岐突然宣布已於加拿大誕下二子，不過同年一月，諸葛紫岐出席公開活動時仍未見肚，但若以二子足月出世去計算，一月份時諸葛紫岐已懷胎7月！除此之外，諸葛紫岐在同年2月中時又在個人IG分享了幾張到日本旅行的相片，估計當時懷孕8個月的她除了高危去滑雪之外，更不斷進食中國人懷孕禁忌食物，包括魚生、生蠔等。然而事實上2019年4月尾，諸葛紫岐宣布已誕第二始，網民無不稱奇。

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