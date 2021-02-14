陳自瑤分享六招超易學養生凍齡秘方　幾歲已開始研究《本草綱目》

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-14 18:15

現年39歲的索爆人妻兼靚媽陳自瑤（YoYo）最近十分之活躍於社交網，她早前還開設個人YouTube頻道，正式進軍YouTuber界。她趁昨日大年初二就於IG同大家拜年，並表示她的第二條短片已經出爐喇，今次的主題是養生，她跟大家分享了她的6招凍齡秘訣。

Yoyo與閨密黃翠如以及連詩雅一齊同大家拜年。(陳自瑤ig)

Yoyo留言表示：「今天年初二，祝大家咩都易，咩都順！在家順在外順，心順意順，事業順前程順，一順百順，現在順將來順 yeah！今次會同大家分享一下我平時的「養生小習慣」，我是一個比較注重養生，也比較注重健康的人，我覺得好好愛自己的其中一個方式，就是要滋養自己，令自己身體健康，所以養成良好的習慣是非常重要的，而「養生」也是貴在堅持！大家一起努力！祝新一年大家都健健康康，開開心心！」

Yoyo分享凍齡方法。(陳自瑤ig)

Yoyo在片中透露自己幾歲人仔已開始養生，小時候見到婆婆床頭有本《本草綱目》，於是她就拿來看，見到書上寫住什麼食物是熱性涼性，覺得好有趣便開始研究了起來。

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