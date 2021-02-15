姜濤獲近百粉絲守候停車場一小時　男「姜糖」情人節送花司機代收

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-15 00:30

姜濤周日晚（14/2）現身尖沙咀一個商場出席線上音樂會，儘管一度感到不適，幸而順利演出到最後。直至活動結束，一眾「姜糖」紛紛趕到停車場升降機前，希望向偶像親口送上情人節祝福。

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姜濤與阿Jer和AK一同出席尖沙嘴某商場舉行的線上音樂會。（梁碧玲攝）

「姜糖」在騷後陸續抵達停車場，現場所見，有近100人。（梁碧玲攝）

有男歌迷準備向姜濤送花。（梁碧玲攝）

等到大概晚上10時50分，姜濤從後樓梯步出停車場，在場近100名粉絲即衝上前，希望親手遞上禮物，並高呼：「姜濤，情人節快樂！」一名手持玫瑰的男士更在保姆車旁恭候，不過姜濤未有接下鮮花，直接登上座駕，而這位男子隨即衝到另一邊，希望偶像收花，最後花束由司機代領。

姜濤、AK和阿Jer換衫後現身停車場，準備離開。（梁碧玲攝）

粉絲隨即湧到通道前，並高舉手機拍照。（梁碧玲攝）

男「姜糖」向姜濤送出的花，最後由司機代為接收。（梁碧玲攝）

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