劉青雲57歲生日與郭藹明不重物質　笑言最難忘生日：喺殯儀館取景

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-16 14:00

2月16日係劉青雲57歲生日，《拆彈專家2》劇組台前幕後為佢訂造一個別具心思嘅炸彈型蛋糕。

2月16日係劉青雲57歲生日，《拆彈專家2》劇組台前幕後為佢訂造一個別具心思嘅炸彈型蛋糕。向來敬業樂業嘅青雲，已非首次喺片場過生日：「我哋呢一行，好多時都喺片場過生日，我成日都同人講，唔好話畀人知係我生日，不過今次就揚啲！最難忘一次試過生日喺殯儀館取景。」

向來敬業樂業嘅劉青雲話：「我哋呢一行，好多時都喺片場過生日，我成日都同人講，唔好話畀人知係我生日，不過今次就揚啲！最難忘一次試過生日喺殯儀館取景。」

至於太太郭藹明會否跟他補祝生日？青雲即甜絲絲表示：「走唔甩，我相信一定仲有一個生日蛋糕。（太太為何不到片場送驚喜？）佢唔會嚟片場，佢知道嚟片場唔係太好，因為大家都做緊嘢，佢通常好少到片場探我班，因為佢知道我性格。」

提起太太郭藹明劉青雲總係甜絲絲。（視覺中國）

「愛妻號」的青雲更直言會叫太太不用送禮：「真係需要嘅嘢應該都有，未有嘅嘢都係冇咩需要，買咗放喺度唔用好浪費。」那麼青雲是否不喜歡收生日禮物？他解釋：「唔係唔鍾意，但唔需要破費，大家開開心心食飯咪得囉，其實送禮係一件好難嘅事，收咗人哋嘅生日禮物，人哋生日又要諗送咩畀人，都幾吃力。」提到生日願望，青雲坦言希望所有事順順利利，大家生活開開心心：「我相信得一個人開心嘅世界，係唔會開心，所以我希望大家都開心，好好過日子。」