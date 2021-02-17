內地娛圈評論人劉信達轟Angelababy用英文名搵食：明明是中國人！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-17 18:40

自稱「第七代導演」的內地作家劉信達和胞兄宋祖德一樣，經常網上發表針對娛樂圈的評論，曾開火炮轟謝霆鋒、陳小春、王寶強及楊冪等藝人，而他日前便將矛頭指向Angelababy（楊穎），在微博發文鬧爆對方作為中國人卻一直用英文名在內地搵銀：「她明明是中國人，是上海人，卻一直用着洋名，不知內情的人，還以為她是西方人呢，是洋人呢。她既然知道反感西方人的洋節，劉信達希望，她也能知道反感自己的洋名，用回自己的中文名。劉信達最後再提醒她一下，西方人對應的是東方人，而不是南方人，不要無知者無畏，不要無聊當有趣。」

劉信達開火炮轟Angelababy。（微博/@第七代導演劉信達）

到底Angelababy微博帖文講了些什麼，才令劉信達有如此反應？原來是Angelababy正月初三兼情人節（14/2）時，貼了兩張相片應節，更寫道：「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂！」當時有不少網民直指圖片中的配字「好醜」，Angelababy亦有留言回應他們：「我P了這麼久的祝福文字居然被你們說醜。哈哈哈哈，我還是退下了吧。」非常搞笑。

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