曾志偉夠班管TVB音樂業務有餘？　組過「男團」唱片銷量達四白金

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-02-18 19:15

無綫(TVB)今日(18/2)宣布高層人事大執位,除了余詠珊被削權調任助理總經理(業除發展),不再負責綜藝節目,還有星夢娛樂行政總裁何哲圖於月底離任,TVB音樂業務改由新任副總經理(綜藝、音樂製作及節目)曾志偉負責。

何哲圖早於80年代便受華納唱片、百代唱片和正東唱片等大型音樂公司邀請出任要職,有份提拔楊千嬅、陳百強、王傑等一線歌手,亦試過主持電台音樂節目、寫樂評專欄,無論是管理經驗還是音樂造詣都相當豐富。到底曾志偉是否夠班、夠實力接棒管理TVB音樂業務,相信是不少觀眾、樂迷關注的事情。

曾志偉正式就任副總經理(綜藝、音樂製作及節目),代替月底離任的星夢娛樂行政總裁何哲圖,管理TVB的音樂業務。(陳順禎攝)

雖然曾志偉在娛樂圈資歷極深、人脈甚深,但一直以來都側重於戲劇、綜藝發展,甚少「踩過界」搞音樂。不過事實上他都有出過唱片做歌手,成績更是斐然,相信有實力管理TVB音樂業務有餘。

曾志偉曾在唱片《反斗群星新藝城》(1982)獻聲演唱《日夜陪伴你》、《愛在春天裡》兩首歌,亦與林敏驄聯手製作多張專輯,包括《冇有線電台》(1989)、《春天大全盒》(1990)、《冇有線電台新頻道》(1990)、《The Featles》(1990)以及《順德人民冇有線衛星廣播電台》(1994),當中《冇有線電台》更是當時的超級作品,銷量達「四白金」(即逾200,000張)。

睇睇曾志偉出過咩碟:

《冇有線電台》放在今時今日的標準來看都是非常破格,它不是普遍逐首歌播的唱片,而是模仿一日電台節目,晨早節目、體育節目和新聞報道等應有盡有,更有由曾志偉和林敏驄組成、戲謔女子組合「夢劇院」的虛構男團「夢食丸合唱團」的改詞串燒歌《皮球大合唱》,當中的歌詞「光加熱就煮燒我/火加歌就燒到𤓓/若羅記幫你燒兩嘢/溫度就提高更多」、「在水中央有爛紙一張彷似滑在湖上」、「酒杯敲你個頭/你阿媽話痛/因乜解構」更是深入民心。

點擊下圖觀看「夢劇院」和「夢食丸」有咩分別:

不過,曾志偉的歌曲作品之中,論洗腦程度,還是《超級無敵獎門人》主題曲的「I love you and you love me/每個禮拜一次/我愛你」和《宇宙無敵獎門人》插曲《潔廁潔廁洗廁所》的「烏里單刀洗下洗下 /洗下」、「潔廁潔廁潔廁粉呀/洗廁所好好用」更勝一籌。