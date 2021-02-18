曾志偉夠班管TVB音樂業務有餘？　組過「男團」唱片銷量達四白金

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-02-18 19:15

無綫（TVB）今日（18/2）宣布高層人事大執位，除了余詠珊被削權調任助理總經理（業除發展），不再負責綜藝節目，還有星夢娛樂行政總裁何哲圖於月底離任，TVB音樂業務改由新任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉負責。

何哲圖早於80年代便受華納唱片、百代唱片和正東唱片等大型音樂公司邀請出任要職，有份提拔楊千嬅、陳百強、王傑等一線歌手，亦試過主持電台音樂節目、寫樂評專欄，無論是管理經驗還是音樂造詣都相當豐富。到底曾志偉是否夠班、夠實力接棒管理TVB音樂業務，相信是不少觀眾、樂迷關注的事情。

曾志偉正式就任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），代替月底離任的星夢娛樂行政總裁何哲圖，管理TVB的音樂業務。（陳順禎攝）

雖然曾志偉在娛樂圈資歷極深、人脈甚深，但一直以來都側重於戲劇、綜藝發展，甚少「踩過界」搞音樂。不過事實上他都有出過唱片做歌手，成績更是斐然，相信有實力管理TVB音樂業務有餘。

曾志偉曾在唱片《反斗群星新藝城》（1982）獻聲演唱《日夜陪伴你》、《愛在春天裡》兩首歌，亦與林敏驄聯手製作多張專輯，包括《冇有線電台》（1989）、《春天大全盒》（1990）、《冇有線電台新頻道》（1990）、《The Featles》（1990）以及《順德人民冇有線衛星廣播電台》（1994），當中《冇有線電台》更是當時的超級作品，銷量達「四白金」（即逾200,000張）。

睇睇曾志偉出過咩碟：

《冇有線電台》放在今時今日的標準來看都是非常破格，它不是普遍逐首歌播的唱片，而是模仿一日電台節目，晨早節目、體育節目和新聞報道等應有盡有，更有由曾志偉和林敏驄組成、戲謔女子組合「夢劇院」的虛構男團「夢食丸合唱團」的改詞串燒歌《皮球大合唱》，當中的歌詞「光加熱就煮燒我／火加歌就燒到𤓓／若羅記幫你燒兩嘢／溫度就提高更多」、「在水中央有爛紙一張彷似滑在湖上」、「酒杯敲你個頭／你阿媽話痛／因乜解構」更是深入民心。

點擊下圖觀看「夢劇院」和「夢食丸」有咩分別：

不過，曾志偉的歌曲作品之中，論洗腦程度，還是《超級無敵獎門人》主題曲的「I love you and you love me／每個禮拜一次／我愛你」和《宇宙無敵獎門人》插曲《潔廁潔廁洗廁所》的「烏里單刀洗下洗下 ／洗下」、「潔廁潔廁潔廁粉呀／洗廁所好好用」更勝一籌。