李司棋IG又有驚喜合照　83版《射鵰》劉江苗僑偉黃日華世紀同框

撰文： 蔡俊業 最後更新日期： 2021-02-19 02:30

「司棋姐」李司棋雖已年過70，但對於Instagram這種後生仔玩意似乎相當熟手，經常都會「開心Share」一些生活照片，有吃有穿的，也有一些經典舊照片，有時更會用其靚聲加句旁白，相當有活力，難怪現時粉絲人數已達4.3萬。

今天（19/2）凌晨，「司棋姐」又再深夜出Post，不過這張相陣容非常強勁，因為連同她等4位曾於1983年參演經典TVB武俠劇《射鵰英雄傳》的藝人世紀，包括劉江、「三哥」苗僑偉與黃日華「世紀同框」，對老一輩劇迷而言，真的一下子回憶返晒嚟。

曾經有份參演83年版《射鵰》的苗飾偉、劉江、李司棋和黃日華難得來一張「世紀合照」。（instagram.com/leeszekee）

83年版《射鵰》裏，李司棋與劉江分別飾演包惜弱和完顏洪烈。（網上圖片）

1983年，王天林監製、長達59集的《射鵰英雄傳》於TVB翡翠台分三輯 ── 鐵血丹心、東邪西毒、華山論劍播出，當時司棋姐、劉江叔、苗僑偉與黃日華分別飾演楊康母親包惜弱、深愛包惜弱的金國六王爺完顏洪烈、楊康以及郭靖，統統都是主要角色。此劇首播跟現在已經相隔38年，但來到2021年，他們仍然有機會一起開心慶祝農曆新年，並來個世紀合照，實在相當珍貴。

其實最近和「司棋姐」合照的，不止上述三位，周四（18/2）她分享另一張照片，相中人正是「發哥」周潤發和「三哥」。「司棋姐」對於能夠在初七人日與「發哥」見面，表現興奮，她說：「人日快樂，三哥發哥，生生發發好意頭。」

「司棋姐」於初七與「發哥」和「三哥」合照。（instagram.com/leeszekee）

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