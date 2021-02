鍾培生100萬現金約林作擂台見　何猷君留言讚好：佢唔好臨時縮沙

撰文: 陳芷穎 最後更新日期: 2021-02-19 20:45

有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱的鍾培生透露每年都會用100萬去回饋會員,林作卻突然在該Facebook帖文留言:「抄我100萬?」結果觸發了一場擂台挑機事件,今日凌晨的最新動向原是林作表示願意調轉頭「送錢」給鍾培生:「我畀二百萬港紙你,你俾我打一鑊。」

鍾培生在IG上載一大疊一千元紙幣,合共一百萬的照片。(IG/ @khdcheung)

事隔數小時,鍾培生在IG上載一大疊一千元紙幣,合共一百萬的照片並寫着:「林作呢度100萬你簽咗就係你嘅。我本身唔識你,你零誠信令我睇唔起你,唔該你唔好再抽我水,我唔想同你拉上任何關係。擂台面前人人平等,你要借我上位擂台見。我相信打得成,會係近年來香港人最開心嘅事。No bullshit let’s go.」JW卓悅太子爺男友葉韋彤(Tarzan)以及何猷君均有留言讚好,何猷君更指希望林作不要縮沙:「He better not chicken out of this(他最好不要臨陣退縮)」。

JW卓悅太子爺男友葉韋彤(Tarzan)以及何猷君均有留言讚好,何猷君更指希望林作不要縮沙。(IG/ @khdcheung)

同場加映

林作深夜回應鍾培生挑機上擂台隻揪:我畀200萬,你畀我打一鑊!

點擊睇二人的約戰過程: