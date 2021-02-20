確定不回歸皇室　英女皇收回哈利王子與梅根榮譽頭銜

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-20 11:00

英國哈里王子與梅根公布黑白溫馨合照宣佈喜訊（Twitter）

剛過去嘅情人節，英國哈利王子同老婆梅根宣佈再次懷孕，令大眾再次將焦點放喺佢地身上。去年1月中佢地宣佈不再使用殿下（HRH）銜頭，哈利仍剩下3個榮譽軍隊頭銜，亦擔任英格蘭橄欖球聯合會、橄欖球足球聯盟與倫敦馬拉松名義贊助人；梅根則是國家劇院名義贊助人，兩夫婦於大英國協大學協會掛名頭銜。英國白金漢宮指，雙方當時均同意有1年審視期，如今哈里王子與家人溝通後，不會重新擔任在職皇室成員，決定收回以上所有女王賜與嘅頭銜。

哈里王子（右）與抱着兒子阿奇嘅妻子梅根（中），決定不會再擔任在職皇室成員。（Reuters）

英國白金漢宮剛發聲明證實：「薩塞克斯公爵與夫人已經向女王陛下證實，他們不會再回歸英皇室履行義務。在他們的對話後，女王也證實在他們不履行英皇室義務後，不可能再讓他們繼續承擔需奉獻一生於公眾服務的責任與義務。公爵與公爵夫人原來的榮譽軍事職位與皇家名義贊助人的頭銜，都將返還給女王陛下，之後將再重新分配給英皇室的成員。儘管所有人都為他們的決定感到遺憾，公爵與公爵夫人依舊是深受關愛的成員。」哈里王子仍是王子和薩塞克斯公爵，梅根依然是公爵夫人。