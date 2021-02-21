多圖︱陳約臨約閨密Staycation曬姊妹情　好友勁養眼仲係名模師妹

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-21 14:00

現年25歲的無綫藝人陳約臨（Kelly）今日（20/2）在IG上載數張與好姊妹Staycation的靚相，並借用《至少還有你》的歌詞向閨密表達愛意：「如果全世界我也可以放棄，至少還有你，值得我去珍惜」。照片一出隨即引來網民留言大讚：「覺得你哋好似樣好似三姊妹，有咁好嘅友情要好好珍惜」、「Three pretty girls」。

陳約臨（Kelly）在IG上載數張與好姊妹Staycation的靚相，並借用《至少還有你》的歌詞向閨密表達愛意。（IG/ @yeuklam）

站在中間的女生更獲網民大讚靚女，原來她是名模Jessica C.的師妹張如眉（Michelle）。身形高䠷的Michelle不時在IG大曬長腿照片，毫不吝嗇展現自己的美好身段。她去年接受傳媒訪問時透露有意由模特兒轉戰娛樂圈，Michelle曾為農夫的MV《派台妹》擔任女主角，亦參加過電影試鏡。她非常欣賞張曦雯，更直言與黃宗澤（Bosco）合作是她的終極目標。訪問中，Michelle自爆有不少人向她提出包養要求，甚至有內地飯局向她開價一百萬，不過全部被Michelle推掉。

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