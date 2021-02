文雪兒大女張筠IG曬試身室三連拍　超貼身運動Look大騷健康性感

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-02-21 12:00

文雪兒大女張筠(Christy)除了是土木工程師,上年6月更簽約做模特兒,實行雙線發展,是近年最矚目的「星二代」。不過,有班網民一直指張筠28歲才入行實在「太老」,搞到她早前有感而發,大呻自己遭年齡歧視。好在這班「口痕友」始終是少數,大部份網民都好支持張筠在娛樂圈發展,而張筠亦好錫這班粉絲,時時在Instagram等社交網站派福利益他們。

昨日(20/2),她便貼出一系列自己在試身室穿上運動Sport bra、貼身瑜伽褲的相片和影片,更在帖文中寫出自己如何對身體部位改觀的心路歷程:「I have always been insecured about my biceps and thighs - However I’ve learnt to appreciate them and embrace them! We all need thick thighs for 🍑s right!(我向來都對自己二頭肌同大髀都冇乜自信,但我之後就學識去欣賞、接納佢哋,我哋都要厚肉嘅大髀去撐住個靚Pat Pat)」引來不少粉絲讚好。

點擊下圖觀看張筠精選IG性感靚相: