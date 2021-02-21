70歲吳孟達屢傳身體不佳　傳昨秘密入院腫瘤科留醫觀察

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-21 17:15

現年70歲的吳孟達近年屢傳身體狀況出問題，本月初更傳出他開工時突然心臟不適一度痛苦掩心口，今日（21/2）又再有傳媒透露現時身處香港的吳孟達在昨日（20號）重病入醫院，據知目前已獲安排在腫瘤科留醫，情況未明。

吳孟達據悉昨日不惜送院。（資料圖片）

據傳媒報道，吳孟達對於患上重病低調處理，甚少將病情告訴圈中好友，因病情消瘦了不少的他早前曾經到澳門求醫，最近才回香港。據稱吳孟達在農曆年前身體狀況轉差，往時都會過年時發短訊向好友問好，但今年不少朋友們都表示收不到他的訊息或回覆。

達叔的一番說話令人心酸。（影片截圖）

吳孟達在2014年因為病毒感染導致心臟衰竭，一度被送入ICU搶救。病癒後雖然消瘦了不少，但近年他都開始積極調理身體減少演出。早前他為宣傳與王寶強合作拍攝的新戲《少林寺之得寶傳奇》，登上內地綜藝節目《王牌對王牌》交代了自己因受病毒感染導致心臟出現了很大問題：「那個時候真的什麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了，夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。沒想到還有機會寶強又請我，多活一陣子。」

早前達叔為電影拍攝宣傳海報時，突然感到心臟不適。（影片截圖）

早前他為電影拍攝宣傳海報時突然感到心臟不適，期間更用手捂住心口，表情十分痛苦，但他依然忍痛完成拍攝，並敬業表示：「歇兩分鐘、十分鐘沒有用的，就不要停了。」臨走時又以深躬向在場人士道歉，令人心痛。

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