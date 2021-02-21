傳無綫周三辦世紀破冰記者會　踢走星夢歌手周柏豪菊梓喬無緣亮相

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-21 23:00

近日無綫（TVB）委任曾志偉全權負責公司綜藝、音樂製作及節目事宜，並將接任星夢娛樂行政總裁。而星夢娛樂行政總裁何哲圖於1月底離任，余詠珊則被削權調任助理總經理（業務發展），不再負責綜藝節目。

曾志偉正式就任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），代替月底離任的星夢娛樂行政總裁何哲圖，管理TVB的音樂業務。（陳順禎攝）

傳曾志偉拉攏四大唱片重修舊好 周三將與無綫有世紀破冰記者會

有傳志偉新官上任後的首要任務是與環球、華納、SONY和EMI（2012年已被環球收購）四大唱片公司重修舊好，相關消息已鬧得沸沸揚揚。日前又有消息傳出，志偉已成功拉攏四大唱片公司，雙方將於本周三（24/2）舉行世紀破冰記者會。

何哲圖、余詠珊。（陳順禎攝）

今日（21/2）有報道透露了更多記者會詳情。據悉，周三記者會除了有環球、華納和SONY的高層和歌手出席外，亦邀請了有份參與「音樂永續2020計劃」的各唱片公司及歌手，唯獨踢走星夢歌手，所以周柏豪、菊梓喬、連詩雅、鄭俊弘或將無緣出席當日記者會。

點擊看四大歌手：

此外，有指今次四大與TVB破冰，歌手毋須簽約遭綁死，可繼續自由亮相其他電視台，TVB更會為四大唱片巨星級歌手拍音樂特輯。

志偉與阿倫隨時再於tvb合體。

曾志偉入星夢娛樂隨時有人事變動？15位歌手3個穩固有人隨時出走