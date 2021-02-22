傳無綫與四大唱片公司破冰　靠何麗全斡旋令歌手可亮相其他電視台

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-02-22 03:00

近日有傳無綫（TVB）即將與四大唱片公司破冰的消息蔚為城中熱話。有指當年「四大」與TVB關係破裂的原因，是「四大」開出較以往高4倍、被指過千萬的歌曲版稅條款，惟因未能達成共識而關係急遽惡化。

曾志偉。（資料圖片）

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雖然之後雙方關係緩和，惟環球與無綫卻因網絡使用權續約再起分歧。TVB提出希望在不再續約的條件下，仍可永久使用環球歌手的網上播放權，包括海外使用權；但環球要求TVB在合約期屆滿後將旗下歌手所有歌曲下架，談判再次破裂，環球旗下歌手自此絕迹於所有TVB節目。

2011年擔任無綫非戲劇節目總監何麗全被稱為「電視城橋王」，不少綜藝節目也出自他手，例如《獎門人》系列、《白金巨星耀保良》、《星光熠熠耀保良》、《龍鳳呈祥賀台慶》、《萬千星輝賀台慶》等。（資料圖片）

然而今日（22/2）有報道表示，曾效力TVB的資深電視人何麗全出面與「三大之首」（四大之一EMI於2012年已被環球收購）的環球高層兼好友黃劍濤斡旋，所有問題隨即迎刃而解，包括打破過往歌手只可參與TVB節目及旗下網上平台，不允許現身其他電視台的常規。另外，TVB其他網上收費平台亦可播出歌手亮相翡翠台節目的畫面，更共同擁有劇集主題曲的版權。

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點擊看四大歌手：

據悉，TVB與環球正籌劃未來合作拍攝音樂特輯，以及參加《勁歌》季選及頒獎禮。換言之，曾絕迹無綫的「三大」旗下歌手，包括譚詠麟、陳奕迅、張學友、陳慧琳、許廷鏗、AGA、Gin Lee、樂隊Dear Jane及林欣彤等將有機會再於TVB亮相。

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不少網民對於TVB有意再拍音樂特輯反應踴躍，紛紛「投選」心水歌手，包括容祖兒、陳奕迅及張敬軒等。Sony Music歌手陳柏宇接受傳媒稱，未獲通知要出席周三記者會，但認為與TVB破冰是好事。同公司的林奕匡亦表示「Music Brings People Together，唔應該分化。」