梅根秘密接受奧花雲費獨家訪問　英女王將同日搶先發表電視講話

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-23 16:00

哈利王子和太太梅根（Meghan Markle）脫離英國王室後現定居美國洛杉磯，兩人於上星期趁情人節宣布懷有第二胎。日前有消息指哈里不會重新擔任在職皇室成員，英國白金漢宮決定收回所有女王賜與頭銜。日前有消息傳出梅根早已秘密地跟美國名嘴奧花雲費（Oprah Wiinfrey）錄製獨家訪問，而昨日有傳媒報道指英女王將會比梅根早一步公開露面在電視亮相「對撼」梅根。

根據外國傳媒報道，梅根收天價在訪談中詳細講述自己過往成為王室媳婦的心路歷程和遭遇，很有機會爆出王室內幕。由於訪談很有可能惹怒英女王及王室，梅根只能秘密地接受訪談，而訪問將於3月7日在美國播出。同時，英國《太陽報》和《鏡報》表示英女王將於3月7日罕有發表電視講話，以紀念英聯邦日。

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另外，英國《每日郵報》指梅根過去一直不滿所有事情都要聽從英國王室，深深感受到自己的聲音沒被聽見，故要把握機會將所有事說出來。有消息指，夾在中間的哈里感尷尬，但愛妻深切的他決定要維護妻子，所以迫不得已準備跟王室反目。