鄭欣宜新年出強勁節奏跳舞歌　水晶長指甲變「五爪金龍」

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-02-23 16:30

要特別留意的是Joyce 手上的「五爪金龍」水晶長指甲

鄭欣宜 (Joyce) 踏入新一年破繭而出，事隔七年再炮製強勁節奏跳舞歌。為著配合新歌舞動節奏，製作團隊更為 Joyce 設計多款閃亮舞衣，更要特別留意的是Joyce 手上的「五爪金龍」水晶長指甲，襯起她的搖曳舞姿，真的聲色奪人。

Joyce說：「我同公司都一直想搵一首節奏好勁好有氣氛可以打響2021頭炮嘅歌，咁《@princejoyce》呢首歌就係啦， Very very very good！我一收到呢首歌已經好鍾意，因為首歌好有態度好有氣氛，我一直都想好想製造一種感覺，係唔使理會別人點睇你，I follow Me ! 跟隨自己感覺。」

Joyce 指出今次成個製作班底之前從來各自均未試過合作。

Joyce 指出，今次成個製作班底之前從來各自均未試過合作，她說：「每一個單位都係我親自搜索返嚟，所以埋位之前都大家都好緊張，幸好大家都非常專業，所以拍攝當天好順利。當然最幸運係搵到一位好勁嘅排舞師，跳舞歌一定跳到飛起，但連日來的排舞都好順利，排舞師好犀利，令到唔係專業 dancer 嘅我跳得似模似樣。希望大家聽到呢首歌，都會覺得朝氣勃勃，好有力量好積極好有自信，新嘅一年龍精虎猛啦！」