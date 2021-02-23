曾志偉入主無綫即與四大唱片公司破冰　全部高層雲集開記者會

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-23 19:10

曾志偉出任無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目），並將接任星夢娛樂行政總裁，志偉首要的重大任務，就是要跟四大唱片公司重修舊好，由環球、華納、SONY和EMI四大唱片公司組成的香港音像聯盟（HKRIA），於2009年因歌曲版權收費問題與無綫鬧翻，四大唱片旗下的歌手全面退出「十大勁歌金曲頒獎禮」。環球唱片於2011年收購了EMI。

曾志偉正式就任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），代替月底離任的星夢娛樂行政總裁何哲圖，管理TVB的音樂業務。（陳順禎攝）

周三（24/2）下午三時，將會舉行記者招代會，國際唱片業協會(香港會) 有限公司主席陳志光先生、司庫張國林先生、委員許佩斯女士、委員鄺敏慧女士、委員朱浩棠先生、委員陳桂堂先生、總裁馮添枝先生、香港音像聯盟有限公司行政總裁鄭文超先生、Sony Music 大中華區董事總經理陳國威先生、環球唱片大中華區(香港) 董事總經理黃劍濤先生、華納唱片董事總經理 Mr. Gordon Lee、電視廣播有限公司副總經理(綜藝、音樂製作及節目)曾志偉先生、何麗全先生、各大唱片公司、音樂品牌代表及歌手出席。

終於有其他歌手可以上《勁歌》。（資料圖片）