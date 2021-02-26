準媽咪余香凝推出新歌談親情　憑歌寄意要珍惜親人

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-02-26 23:00

余香凝（Jennifer）相隔一年，再度推出個人新歌《最好陪伴》。

去年底升呢成人妻的余香凝（Jennifer）相隔一年，再度推出個人新歌《最好陪伴》，這首新歌是她與鮑起靜主演的微電影《日子總有我陪伴你走》的主題曲。這位準媽媽在歌中大講「親情」，Jennifer直言︰「這首歌講人與人之間感情，同微電影有關係，要珍惜人與人之間啲關係，唔可以等，因為等的話可能會錯過一啲嘢，就算物轉星移，好多事會變，事物會變舊，人會離去，但唔變嘅嘢係感情。」

Jennifer坦言婚後有更深入的睇法，令她更重視親情。

早前Jennifer到錄音室為新歌錄音，首次跟金像獎音樂監製戴偉合作的她表示這首歌演繹充滿挑戰性，她說︰「聲音上面難控制，要好似講嘢咁，但又唔可以似讀書，細說故事，非常難掌握。而呢首歌有啲高音位激動位，又唔可以太激動。」Jennifer坦言唱這首親情歌時感受良多，令她更要珍惜親人，她說︰「長大後我經常會諗，爸爸媽媽年紀愈來愈大，時間會唔會係倒數緊呢？其實咁諗係好消極，我哋要積極啲諗，時間流逝，要趁呢個時候陪佢哋更多，同佢哋做啲佢哋想做但未做過嘅嘢。」

提到親情，Jennifer坦言婚後有更深入的睇法，令她更重視親情，她說︰「親情有昇華，因為唔止自己本身嘅家庭，仲有老公那邊的家庭，而且我和老公也組織了家庭，令我覺得有更多人與人之間感情要去珍惜，因為你遇到另一家人，以前大家唔認識，冇血緣關係，佢哋當你係一家人，所以要更加珍惜。」

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