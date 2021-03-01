黎諾懿認想有仔趁嫩生　被阿Bob誤會「唔得」：佢成日話畀藥我食

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-01 13:00

黎諾懿日前以奶粉代言人身份，跟福幼基金會義工落區送暖，向土瓜灣劏房基層家庭派發「有機禮物籃」，期間黎諾懿表現親民，除了跟基層市民有講有笑外，還為其中一個家庭的小朋友大唱生日歌預祝生辰，認真窩心！

所派發的「HiPP喜寶有機禮物籃」，是由他與兒子「小春雞」聯手挑選兼逐件放入，全部都是「小春雞」由細食到大的高質有機嬰幼兒產品，既可行善又可享受天倫之樂。

黎諾懿透露近年新春前後，他都積極行善，希望將關心給予有需要的人，「細個喺屋邨長大，環境唔富裕，亦好開心細個喺咁嘅環境成長，明白大家需要啲乜嘢，可能有人需要物資、可能有人需要物質，但大部分我覺得係需要關心。」作為父親的黎諾懿，當然希望「小春雞」能承傳他的善心，他說：「想佢學識身體力行去關心人，但疫情下，帶唔到佢一齊嚟，不過我都會培育佢呢方面認識，其實執禮物籃都係一個訓練，學習分享。佢大個之後，會同佢身教，帶佢去柬埔寨或者窮困地方做義工，想佢學懂珍惜。」

問到小春雞在物質上是否非常豐裕？黎諾懿即謂：「非常豐裕，自己細個唔係咁有錢，所以希望可以畀到佢嘅嘢都畀晒佢，變咗有啲泛濫，而家太太禁止小春雞買玩具，太太話我物質上好縱個仔，鍾意啲咩即刻會買畀佢，反而太太喺物質上管得好嚴。

至於今次落區探訪，可有帶給黎諾懿特別的體會？黎諾懿自言每次探訪都會抱正面態度：「見到每個家庭都好開心，雖然居住環境較細，但佢哋嘅笑容係好開心，其中一個小朋友屋企仲布置好晒，準備慶祝生日。」黎諾懿更不諱言此行勾起不少童年回憶：「自己細個雖然窮，但好開心，物質上係冇乜，不過我哋會有自己娛樂，例如用膠紙包住書包當踢波。」



探訪期間，黎諾懿不時被催促「快啲生多個」，他笑言一直都有造人計劃，想追多個：「繼續進行中，身邊人不斷催我，但個天可能唔想我喺疫情下生小朋友呢，個個都好着急，阿Bob（林盛斌）以為我唔得，成日話畀啲藥我食，其實太太都着急，始終佢都想有仔趁嫩生，希望快啲有好消息同大家講。」