袁偉豪狀態回勇曬腹肌老鼠仔　自嘲回應批評：樣咁老咁醜有鬼用咩

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-01 17:37

袁偉豪早前被指走樣，佢表示：「其實我自己都唔明點解好似得罪咗佢哋（網民）咁。」（資料圖片）

袁偉豪早前出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時，被指狀態不復當年，與當年選校草以及選香港先生時有天淵之別，之後佢曾以千字文反擊，又喺節目訪問中直言感到不快。呢日佢上載裸上身照，重拾Fit爆身形，但都不及呢句回應吸睛。

袁偉豪於Facebook發文回應，好感解。（Facebook截圖）

即重溫袁偉豪與網民隔空「對話」事件簿：

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呢日袁偉豪喺IG曬自己修身成果，塊面V返笑得相當燦爛，半裸上身手臂老鼠仔以及腹肌返晒嚟﹗佢留言多謝好友送禮，附上Hashtag「#農曆新年食多兩餐都仲keep到還未到六神合體」好友張繼聰都有留言讚好，老婆張寶兒仲笑言：「不要讓別人無地自容吧！」林子善讚佢「你呢啲就係叫好基因，話咁快fit返晒」，點知袁偉豪覆佢一句：「但係我樣咁老，咁醜有鬼用咩。」

袁偉豪修身有成騷成果。（IG：@benontheroad）

其實自從同富家女張寶兒拍拖後，袁偉豪就面對排山倒海壓力，佢已經不只一次表示介意，早前接受《Master's Talk 師父有請》訪問時主動話：「其實唔睇嗰啲報道我真係冇嘢，睇咗反而唔開心，入到外父屋企有乜嘢好驚？我唔會驚，反而睇完報道之後唔舒服，唔舒服係點解要咁講我呢？多多少少影響自己情緒。」袁偉豪承認性格硬頸，抵不住頸會駁嘴：「講真，層樓我唔使供㗎咩？我都要搵錢，我都要keep好個樣出嚟，點知又畀你班人話面膠、醜男！」呢次林子善明明讚緊佢又自動提起「醜男」一事，網友都禁留言叫佢唔好介懷。