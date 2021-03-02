美劇大數據｜懸疑燒腦劇熱潮一瞬即逝　青春劇成全球劇迷最愛？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-02 20:00

世紀疫情持續，完全扭轉觀眾的生活習慣，大部份時間只能夠在家追劇度日。除了帶挈Netflix收視增加，更在昨日（1/3）舉行的《第78屆金球獎》（78th Golden Globe Awards）撼低對手HBO，成為大贏家。不過各地區觀眾的口味轉得非常快，繼驚慄心理懸疑劇《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）速登20+國家的排行榜榜首後，竟然被青春劇爬頭！

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改編自英國作家Sarah Pinborough的同名暢銷小說，《三人要守密，兩人得死去》以深受劇迷歡迎的懸疑燒腦做賣點，雖然反轉結局震撼全球劇迷，但熱潮來得快去得更快，眨吓眼就被青春劇《母女姐妹花》（Ginny & Georgia）爬頭奪去榜首之位。

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《母女姐妹花》於上月尾在Netflix上架。（Netflix）

走青春劇路線的《母女姐妹花》內容輕鬆搞笑，非常適合一班Friend、情侶甚至家長和子女一齊煲。劇情主要講述焦慮又不擅社交的15歲少女Ginny（Antonia Gentry飾）經常覺得自己比充滿活力的30歲母親Georgia（Brianne Howey飾）還要成熟。經過多年的四處搬遷，Georgia終於帶着一對子女落地生根，希望給他們從未有過的正常生活。同時Ginny面對複雜的校園生活和初嘗戀愛滋味，但隨着Georgia的秘密被揭開，她和家人的全新生活方式遭遇到前所未有的挑戰。

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除了《母女姐妹花》，近兩星期同樣打入排行榜首5位的，還有剛剛在Netflix上架的醫療劇《New Amsterdam》、德國劇《明日歐洲爭霸戰》（Tribes of Europa）及講述日本武士的歷史紀錄片影集《Age of Samurai: Battle for Japan》。不過亞洲地區包括香港、台灣、韓國、馬來西亞等地的觀眾就比偏愛看韓劇，宋仲基主演的韓劇《黑道律師文森佐》（Vincenzo）就長佔榜首。

《母女姊妹花》揮低《三人要守密，兩人得死去》登榜首。（FlixPatrol截圖）

根據FlixPatrol統計網站數據指出，《三人要守密，兩人得死去》仍然排在第二位，跟榜首的《母女姊妹花》叮噹馬頭，不過後者的收視就比前者較低，如果要完全超越前者就要看《母女姊妹花》能夠停留榜首多久。

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