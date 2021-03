美劇大數據｜懸疑燒腦劇熱潮一瞬即逝　青春劇成全球劇迷最愛？

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-02 20:00

世紀疫情持續,完全扭轉觀眾的生活習慣,大部份時間只能夠在家追劇度日。除了帶挈Netflix收視增加,更在昨日(1/3)舉行的《第78屆金球獎》(78th Golden Globe Awards)撼低對手HBO,成為大贏家。不過各地區觀眾的口味轉得非常快,繼驚慄心理懸疑劇《三人要守密,兩人得死去》(Behind Her Eyes)速登20+國家的排行榜榜首後,竟然被青春劇爬頭!

改編自英國作家Sarah Pinborough的同名暢銷小說,《三人要守密,兩人得死去》以深受劇迷歡迎的懸疑燒腦做賣點,雖然反轉結局震撼全球劇迷,但熱潮來得快去得更快,眨吓眼就被青春劇《母女姐妹花》(Ginny & Georgia)爬頭奪去榜首之位。

《母女姐妹花》於上月尾在Netflix上架。(Netflix)

走青春劇路線的《母女姐妹花》內容輕鬆搞笑,非常適合一班Friend、情侶甚至家長和子女一齊煲。劇情主要講述焦慮又不擅社交的15歲少女Ginny(Antonia Gentry飾)經常覺得自己比充滿活力的30歲母親Georgia(Brianne Howey飾)還要成熟。經過多年的四處搬遷,Georgia終於帶着一對子女落地生根,希望給他們從未有過的正常生活。同時Ginny面對複雜的校園生活和初嘗戀愛滋味,但隨着Georgia的秘密被揭開,她和家人的全新生活方式遭遇到前所未有的挑戰。

除了《母女姐妹花》,近兩星期同樣打入排行榜首5位的,還有剛剛在Netflix上架的醫療劇《New Amsterdam》、德國劇《明日歐洲爭霸戰》(Tribes of Europa)及講述日本武士的歷史紀錄片影集《Age of Samurai: Battle for Japan》。不過亞洲地區包括香港、台灣、韓國、馬來西亞等地的觀眾就比偏愛看韓劇,宋仲基主演的韓劇《黑道律師文森佐》(Vincenzo)就長佔榜首。

《母女姊妹花》揮低《三人要守密,兩人得死去》登榜首。(FlixPatrol截圖)

根據FlixPatrol統計網站數據指出,《三人要守密,兩人得死去》仍然排在第二位,跟榜首的《母女姊妹花》叮噹馬頭,不過後者的收視就比前者較低,如果要完全超越前者就要看《母女姊妹花》能夠停留榜首多久。

