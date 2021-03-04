他來自江湖︱周星馳潮唱「的士歌王」金曲　原唱者轉行做收買佬？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-04 00:00

無綫（TVB）為紀念不久之前病逝的一代笑匠吳孟達，安排深宵時代翻播他與周星馳、萬梓良主演的劇集《他來自江湖》（1989）。劇集絕對是一代人的集體回憶，除了大量無厘頭搞笑橋段，亦有不少經典位值得一提，例如周星馳飾演的何鑫淼（何金水）起初是一名的士司機，而他揸車時便不時會唱出「為了靚靚／犧牲一切要靚」、「龍虎門王小虎／超級高手領導人」等啜核歌詞，令觀眾非常深刻。

他來自江湖｜盤點14位娛圈的士司機 周星馳「數雞仔」成業界榜樣

+ 9 + 9 + 9

其實周星馳揸的士時唱出的歌曲全部都是來自80年代獨立歌手，有「Indie元祖」、「的士歌王」之稱的夏金城。本身是的士司機兼車主的夏金城一直醉心音樂，1980年更為自資推出首張專輯《為了靚靚》不惜賣掉手上持有的的士。據港台節目《真音樂》主持向雪懷所講，《為了靚靚》卡式錄音帶在廟街的銷量可能高達50萬盒，比起不少歌手更加犀利。

點擊下圖觀看周星馳《他來自江湖》揸的士情況：

+ 30 + 30 + 30

夏金城唱腔獨特，作品題材新穎，所以吸引了不少粉絲追捧，當中包括填詞人黎彼得，他在《真音樂》中便講過自己最鍾意和朋友燒烤時播夏金城的歌曲，因為這些歌曲非常搞笑，所以可以炒熱氣氛。夏金城除了推出過《為了靚靚》，亦推出過《98作品集》（1998）、《七招》（1999）、《死亡真諦之睇佢點死》（2000）三張唱片，據夏金城在《真音樂》所講，收錄了《愛你／不愛你》這首當年大熱歌曲的黎明過檔Sony之作《我這樣愛你》（1998）只賣68港元，而他自己唱片則賣100港元，他形容自己的唱片是「非凡」。

夏金城首張專輯《為了靚靚》的封面。（網上圖片）

到底夏金城現時去咗邊？

推出完《死亡真諦之睇佢點死》後，夏金城曾經經營電器維修店和轉行做私家偵探，而對上一則有關他的新聞報道，已經是2007年9月，他在屯門大欖涌村的村屋寓所大門外拆雪櫃以取出零件變賣時，突然被兩名大漢以製造噪音為由恐嚇勒索，拒就範的他之後被對方以狼牙棒襲擊致身體多處受傷。事後，他指自己不會向惡勢力屈服。