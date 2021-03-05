鄧健泓直認大男人禁石詠莉性感　出面「講數」：我哋唔會着性感嘢

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-05 13:30

小儀笑言眼中金剛才是「大男人」，但鄧健泓卻自認非常「大男人」。

鄧健泓擔任好友阮小儀節目《小儀與13型男》嘉賓，Patrick自認非常「大男人」，仲坦言好介意太太石詠莉性感示人：「我對住另一半嘅時候，相信自己係Head住對方，我會為捍衛自己一啲堅持、原則及底線，發揮最大男人氣慨。」

鄧健泓近年幫太太石詠莉打理音樂事業，仲話自己好大男人唔畀老婆著得性感。（IG：@patricktangtricks）

自命「大男人」的鄧健泓，在節目中不時提及太太石詠莉，他自爆初相識太太第一晚，太太已為他按摩，他說：「佢係美容師，相識第一晚同我手部按摩，適逢夜晚又浪漫，感覺好舒服，一舒服就舒服咗八年。」而鄧健泓還大讚太太性格溫馴：「我有好多朋友都話，佢（太太）好似過往（歷任）女朋友的優點集於一身。」

鄧健泓講明有過濾太太石詠莉衣著。（IG：@patricktangtricks）

問鄧健泓會否介意身邊另一半打扮性感？佢毫不猶豫話：「非常介意。試過有個節目想佢（太太）着性感晚裝，但之前已經講好咗我哋唔做呢啲嘢、衫要睇過晒先去着，點知佢哋嗰邊冇畀我哋睇，到現場畀咗幾件Deep V晚裝佢（太太），於是我話Sorry，我哋唔會着性感嘢，之後同個導演溝通完之後，大家都明白，最終唔使着性感嘢。」