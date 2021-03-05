馮盈盈戴祖儀主持新節目3月底出街　《#後生仔傾吓偈》將成過去？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-05 23:00

《#後生仔傾吓偈》嘅官方IG帳戶預告有新節目，但主持只得《後生仔》嘅馮盈盈同戴祖儀，另加丁子朗以及賴慰玲。（影片截圖）

無綫（TVB）節目《#後生仔傾吓偈》自2017年喺J2播出，至今已經逾7百集，由於早年嘅馮盈盈出位語言，令節目話題性十足。不過，日前有消息指隨着曾志偉強勢回歸TVB，由余詠珊愛將陸浩明、馮盈盈、林穎彤、戴祖儀主持嘅《後生仔》好大機會冇得留低。

陸浩明由《後生仔》開播主持至今，雖然有傳佢因為「余黨」身份而危機重重，不過陸浩明其實仲有肥媽呢個最強後台，所以唔需要太擔心。（影片截圖）

昨日（4/3）《後生仔》嘅官方IG帳戶，預告3月底將有新節目播出，由照片所見，節目除有戴祖儀、馮盈盈之外，仲有丁子朗以及賴慰玲，並標籤了「解構心機女」。其實賴慰玲過去一直以拍劇為主，甚少主持綜藝，不過賴慰玲曾在《女人俱樂部》被曾志偉安排協助李麗珍分析劇本，可以看出有多器重，故今次挑戰主持亦未嘗不可。至於入行5年多嘅丁子朗，星途尚算順利，拍過台慶劇《再創世紀》、《解決師》，擔任大熱節目《森美旅行團》系列及台慶的主持，加上並不屬於「余黨」，有新節目主持亦屬正常。對於新節目是否取代《#後生仔傾吓偈》，《香港01》曾向馮盈盈求證但未有回覆，而丁子朗就話自己只係嘉賓之一，並透露節目談討一些女生的話題，他更笑言由於錄影時大家都情緒高漲，加上坐於馮盈盈與戴祖儀之中，所以十分嘈吵，甚有三娘教子的感覺。