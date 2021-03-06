梁小冰分享絕密婚照兩大女神任伴娘搶Fo　網民慨嘆昔日姊妹情不再

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-06 17:59

梁小冰與老公陳嘉輝於前日 (3月4日) 剛度過了他們的結婚21年紀念日，小冰在社交平台公開了多張他們婚禮當日的絕密靚相，相中的兩人真是郎才女貌天生一對，十分之甜蜜恩愛。網民紛紛留言大讚他們的夫妻感情維繫得好好，以及靚樣多年來都沒有變，彷如凍齡似的。而小冰分享的婚照中，她的伴娘亦成為了焦點所在，由她的三位好閨密蔡少芬、朱茵這兩大女神，以及何婉盈擔任伴娘陪嫁。她們當時正值花樣年華，青春美麗，一臉青青澀少女味濃。有網民就重提小冰與蔡少芬、朱茵多年前決裂的事，慨嘆三人姊妹情不再，大感可惜。

小冰的伴娘包括蔡少芬、何婉盈以及朱茵。(梁小冰ig)

小冰於2016年11月出席慧妍雅集活動時，因為沒有穿着該會的制服外套，被當時是會長的陳法蓉在眾人面前問她，不過小冰以為對方在責怪她，似乎惱怒了陳法蓉，其後拒絕合照，直到活動完結後，小冰就向工作人員表示趕時間，一支箭地離開。事後兩人隔空開火，各執一詞，又於微博發文申訴委屈，小冰更嬲到要退會。而同時身為兩人好友的蔡少芬和朱茵，亦都先後於微博上出post公開表態，可是她們均是站在陳法蓉那邊。朱茵在微博表示：「她是個無私的人，在風風雨雨中還會上我家拯救我和女兒的視像通訊，讓無助的女孩和心急的母親連上愛的橋樑，@陳法蓉 我們愛你。」蔡少芬就表示：「認識你太深，知你這種對朋友的愛和關懷，能作你的好友是我的福氣！mon (陳法蓉英文名簡稱) 我們信你！愛你！」自此三人的姊妹情正式決裂。

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