江嘉敏再捲入是非風波　被指當粉絲係下人：佢好明顯唔了解我

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-06 19:23

江嘉敏（Kaman）人紅是非多，繼之前因「富貴船P」事件與馮盈盈疑似鬧不和，最近更被網民在討論區大爆「EQ低」、「貪心」等多宗罪！這位網民自稱曾經加入江嘉敏的Fan club，眼見對方的支持者逐一流失，而他認為江嘉敏最大的問題是從來不覺得自己有問題，有事發生總會推卸責任，「EQ又低又串串貢又貪心」，待人接物比起不少大牌前輩更差。

該名網民在帖文中除了指出江嘉敏試過叫人買東西但不付錢，更直斥對方「高竇」、「當Fans係下人」，難以想像她對粉絲以外的其他人會怎樣：「之前Gathering佢完全唔幫手Set場，走又唔講Bye bye，話送英國手信畀我哋，但啲手信係擺咗一年先送，仲要唔係親手畀，而係叫Fan club其他人幫佢畀。」吸引不少網民加入討論。

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江嘉敏接受《香港01》訪問，認為該名網民並非她真正的粉絲：「我相信我嘅Fans唔會做啲咁無聊嘅嘢，特登開個Post寫啲假嘅嘢出嚟。佢好明顯唔了解我，就證明咗佢一定唔係我Fans。其實而家都好多假Account喺IG度Send message搵我，我都Block咗、Delete好多，佢哋亦都喺我啲Post度講鹹濕嘢同粗口，成二、三千人。」

江嘉敏又指自己從來不會叫粉絲買禮物：「佢哋送貴重禮物我都會退番去，因為我哋Fans年紀仲好細，仲讀緊書、未有工作，所以唔容許佢哋買貴重禮物畀我。」提到該名網民有提供對話截圖，她承認與粉絲有個即時通訊群組，但自己甚少發言，主要都是粉絲之間傾偈：「我係大時大節拍片，或者係同學仔生日、孝順送上祝福。有粉絲之前喺我出Trip都會嚟探班，都有主動問我想食啲咩，話請我食，咁其實都好正常。」

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