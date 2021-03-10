疑似媽咪IG鬧網民「肺炎等緊你」　江嘉敏反擊：唔好搞我屋企人

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-10 17:59

江嘉敏自去年的富豪船P事件後，跟好友馮盈盈（Crystal）「反面」同時是非一籮籮。兩人昨日（9日）在Instagram世紀破冰上載合照，不過留言卻字字珠機句句有骨。其後她在社交平台上載同媽咪敷Mask的照片後，被網民將截圖上載到討論區，指疑似是「江嘉敏媽咪」的帳戶在IG鬧人。

馮盈盈江嘉敏破冰合照各有各P？ 一張「原圖」竟然有兩種效果

馮盈盈和江嘉敏昨日（9日）各自上載世紀破冰合照，但兩個版本都有少少出入。（Instagram：@kaman_kong／crystalfyy）

根據截圖所指，有網民留言表示：「馮盈盈靚過你好多喎，你加唔加filter都係咁嘅樣！」疑似江嘉敏媽咪立即留言鬧爆對方「肺炎等緊你！」、「瘋狗症加肺炎，係唔係行錯地方講錯嘢？」查看江嘉敏於昨日上載與馮盈盈的合照中，都有回覆疑似江媽媽的留言，並指「佢把口臭過乜嘛！有冇打佢吖？」

疑似江嘉敏媽咪鬧爆網民。（IG圖片/@kaman_kong）

江嘉敏在限時動態嬲爆感激，不過很快就刪除了。（IG圖片/@kaman_kong）

有傳媒就此事聯絡江嘉敏，她否認那個帳號是母親，更指有人針對自己。雖然自己有加母親為朋友，但帳號的名字根本不同，亦不明白為何有人會這麼黑心，更呼籲大家不要騷擾或抹黑家人，這是自己的底線。然後再於限時動態嬲爆回應：「我唔理妳係（喺）我背後講乜又好做乜都好，我理得你又利用我玩我屈我暗串我耍盡機心。我講多一次，你搞我就搞我！你唔好搞我屋企人，明唔明？！」不過再看江嘉敏的IG，該留言和限時動態已經被刪除了。

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