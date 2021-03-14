專訪︱盧瀚霆拍劇連踩18小時　自爆被「女」嫌棄：錫佢唔畀反應我

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-14 17:00

正忙於拍攝ViuTV新劇《大叔的愛》的MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）工作一個接一個，訪問當日，「教主」Anson剛完成18小時的劇集拍攝，小休一會（大概連好好恰一陣的時間都沒有）便立即投入電話廣告拍攝，隨即再接受《香港01》的專訪。訪問完成後，記者原以為Anson終於可以回家休息，豈料他卻笑說：「未呀，未收得工。」難怪在鏡頭前總是充滿活力的Anson，去到快問快答環節時會毫不猶豫說：「呢一刻最想瞓覺。」 撰文：陳芷穎 攝影：葉志明 短片：葉志明 剪接：郭晉傑

在鏡頭前總是充滿活力的Anson，去到快問快答環節時會毫不猶豫說：「呢一刻最想瞓覺。」（葉志明攝）

Anson首次與愛犬一同工作 無奈承認被Amber嫌棄

訪問當日，Anson帶同神秘女嘉賓現身拍攝現場，她除了深受所有工作人員喜愛、風頭甚至蓋過主角外，相信亦是唯一一位會嫌棄Anson。她就是Anson領養的愛犬Amber，這次拍攝亦是他首次與Amber一同工作，乖巧的Amber表演專業，全程沒有吠叫一聲，非常合作。Anson仲同Amber拍片競逐Samsung呈獻「香港21秒金片獎」四大獎項，粉絲記得密切留意並投票支持。

談起與Amber的相處點滴，Anson無奈承認是「被嫌棄」的關係：「我都唔想接受，不過係佢嫌棄我嘅關係。當我好想錫佢，佢又唔畀Reaction我。每次同佢影相，佢又成日擰側個頭，唔想睬我咁，但我相信佢心入面係好愛我，只係對我好怕醜。」

談起與Amber的相處點滴，Anson無奈承認是「被嫌棄」的關係。（葉志明攝）

因Amber缺憾決定帶她回家：驚佢「倒及牙」冇人要

回想起領養時的情況，Anson說是緣份，更是因為Amber的缺憾而決定帶她回家：「Roxy（Anson愛犬）離開大約半年，屋企人就喺網上領養專頁見到Amber同佢幾兄弟姊妹嘅一張相，嗰下好Connect到、好合眼緣就去咗睇。Amber同佢幾兄弟姊妹唔同，佢係『倒及牙』，嗰時負責人仲問我哋怕唔怕，我哋反而好驚佢『倒及牙』冇人想要，不如我哋就接佢返屋企。」

拍攝當日，Anson家姐亦在場負責照顧Amber，而Amber亦不時尋找Anson家姐的蹤影。問到家人與Amber的親密排名，Anson就劃分了不同的關係：「Amber最驚我，如果我鬧佢。恰得最勁係我Daddy，因為就算Amber做錯咩，周圍去廁所又好、咬爛鞋盒又好，我Daddy完全唔會鬧佢。我媽咪就成日同佢講長篇大道理，我家姐就係Amber嘅工人，起居飲食大部份都係家姐照顧。」

每晚辛勞工作回家，最感動的莫過於家中有人一直等待着你。Anson都不例外，全因Amber每天都等待以及迎接他回家：「返到屋企個人好攰，我就會攤落梳化，每一次佢都會跑出廳望一望我，然後就返入房。有一晚我返到屋企好攰冇力郁，佢好似Feel到我嗰日經歷咗好多，佢就跑過嚟舐我塊面，就覺得佢好錫我。」

回想起領養時的情況，Anson說是緣份，更是因為Amber的缺憾而決定帶她回家。（葉志明攝）

拍《大叔的愛》最辛苦是「唔夠瞓」 與Edan拍Kiss戲有熟練感覺

談完愛犬Amber，就談談Anson最近忙於拍攝的新劇《大叔的愛》，他透露已完成一半的拍攝。回想起拍劇時的點滴，他說最辛苦的一定是「唔夠瞓」：「今朝7點半收工，Call咗18個鐘，由下午1點拍到第二朝7點半。好多時通宵完瞓兩、三個鐘就再Call早拍，辛苦係唔夠瞓，但可以畀拍劇嘅開心掩蓋到。最好玩係同Edan（呂爵安）做好多平時唔會做嘅嘢，起碼我同佢未試過一齊住，我煮嘢食畀佢、幫佢執屋嘅場景係我冇諗過，所以都幾有趣。」

Anson與Edan在劇中不乏親密場口，他說最初會感到尷尬，不過去到後期便有種熟練的感覺。（資料圖片）

Anson與Edan在劇中不乏親密場口，他說最初會感到尷尬，不過去到後期便有種熟練的感覺，最後更可以完全放膽嘗試不同角度：「第一場喺中環Roll機Kiss，Kiss之前唔夠膽試。拍得多就有種熟練感覺，而家拍咗第三場Kiss戲，大家有咗默契，咀就咀冇所謂，都係為件事好。Kiss戲最多拍咗廿幾、三十Take，唔同角度再加NG下。」

Anson劇中的另一對手就是前輩黃德斌，他形容對方為溫暖的大哥哥：「佢Feel到我同Edan見到佢好緊張，佢即刻話『唔好緊張，你哋經歷嘅我都經歷過，冷靜啲，我哋放慢去試』，佢全程都Guide住同叫我哋放鬆啲。」訪問當日，Anson仲玩了快問快答，更自爆從未公開的怪癖，記得睇片喇！

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