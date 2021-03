艾米漢默熱愛性虐壞在骨子裡？　雜誌爆家族5代男人都曾吸毒出軌

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-03-13 14:30

憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅的荷里活男星艾米漢默(Armie Hammer),自去年爆出離婚消息後負面新聞不斷,早前被爆喜歡性虐兼吸食人血後,昨日再被雜誌《Vanity Fair》非常詳盡地大爆艾米漢默的家族黑歷史、妻子Elizabeth Chamber及幾位情人的獨家訪問。

艾米漢默負面新聞一籮籮。(IG圖片/@armiehammer)

艾米漢默擁有猶太血統,出身富裕家庭,自細在英國開曼群島長大。其曾祖父Armand Hammer是俄羅斯石油大亨,父親Michael Hammer接手石油家族事業,家族分別在美國和俄羅斯坐擁多家公司,包括位於洛杉磯的博物館、製作公司、藥廠、石棉廠、鉛筆廠、古董與藝術品交易等。 在洛杉磯,到處都是以Armand命名的的地標和大樓,故艾米漢默是貴族的象徵。

根據報道指,艾米漢默家族五代的男人都曾出軌、有暴力傾向、吸毒及犯法的黑歷史。最誇張的就是艾米漢默的父親Michael熱愛性虐,並發明了「性愛寶座」和「調皮的椅子」。有知情人士透露,Michael在離婚後曾住在Armand Hammer基金會總部的倉庫,裡面擺放着開了洞的椅子,下面連着一個籠和掛鉤。在其中一張從未曝光的照片中,Michael做在「性愛寶座」上抱着身體被困在籠子裡的金髮女士的頭部。

艾米漢默(Armie Hammer)憑電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)人氣急升。(視頻截圖)

艾米漢默跟Elizabeth離婚後完全自我放任,完全沒有隱瞞自己一腳踏幾船和吸毒的惡習。而漸漸走出陰霾的Elizabeth跟朋友談論有關艾米漢默的事情時,拿Zac Efron主演的電影《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》來比喻跟前夫的關係,暗示跟前夫結婚10年來,根本不知道身邊人竟然是那麼恐怖。

另外,艾米漢默離婚後兩位情人Courtney Vucekovich和Paige Lorenze都表示艾米漢默曾帶兩人回家見母親,讓她們認為自己有能力改變他。Vucekovich透露艾米漢默沉迷玩性愛繩縛,有次拒絕對方的要求後,艾米漢默竟然變非常暴躁,讓她感到非常害怕。