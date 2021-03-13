李元玲半夜情緒崩潰用電線吊頸：有些人蹭熱度抬高自己來踩我

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-13 14:07

「大馬鋼琴女神」李元玲（Cathryn）除了擁有天使面孔火辣身材，還是李雲迪徒弟彈得一手好鋼琴。不過最近佢受邀上網台直播訪問，突然被要求即席表演彈keyboard（電子琴），結果表現未如理想而被網民狠批，Cathryn更當場「發爛渣」，不但與主持人爭執對罵，最後更憤然離場。對於網民罵無料扮四條，Cathryn深感被霸凌，今日在IG上載吊頸照。

Cathryn在IG上載吊頸照。（IG圖片）

Cathryn發文表示：「昨天半夜情緒一度崩潰吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏著，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，可是大家一直expect我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華，我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。可是有時我出錯一點，情緒失控一次，幾天連夜的巨大人身攻擊讓我喘不過氣，彷彿想致我於死地，也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」

有大批網民留言支持Cathryn，鼓勵她並勸她不要這麼傻：「不要這樣傻，生命無take 2,珍惜自己所擁有的一切！」、「加油💪🏼 默默支持你很久了 開發點聲音讓你知道很多人默默的撐你」、「姐姐 你是我學習的對象 要好好的活下去」、「活著才有希望才能繼續變得更好」

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