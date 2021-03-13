梅根哈里專訪事件時間線逐點重溫　愈演愈烈英王室陷近年最大危機

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-13 18:48

哈里王子與夫人梅根去年宣布脫離英國王室後現定居美國洛杉磯，相隔一年兩人接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的獨家訪問，在美國時間上周日（7/3）晚上9時播出。兩人在節目中大爆跟英國王室的衝突和分歧，梅根更將萌生自殺念頭的矛頭指向王室，震驚全球。現在記者就跟大家回顧專訪重點，及重整這一周因訪問掀起連串重要事件的時間線！

梅根弄哭凱特？

在兩小時的專訪中，首一小時先由梅根獨自接受訪問。當奧花雲費提及在婚禮前弄哭凱特的傳聞，梅根立即替自己討回公道，並表示：「外界說的凱特的事情根本沒發生，那件事真的很難。」更直言相反的情況發生了：「我這樣說不是要貶低任何人，那是婚禮前很艱困的一星期，她對於某件事感到沮喪，她道歉了，買花送給我，還有附上一張紙條道歉。」還大讚凱特是一位好人。

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大婚前3日舉行秘密婚禮

梅根直言除了兩人之外，沒有人得悉此事：「我們致電給主教，我們只告訴他大婚（王室官方婚禮）是讓全球看到，但這（秘密結婚）只屬於我倆，所以我們的誓言是在坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）的後花園舉行。」

梅根於2019年5月6日誕下兒子阿奇。（Getty Images）

王室因種族歧視讓她萌生自殺念頭？

提到兒子阿奇（ Archie）為何不是封為「王子」時，梅根直言王室曾向她表示他們不想阿奇成為王子或受到保護，而原因是有王室成員擔心阿奇的膚色會「有多黑」。其後梅根更表示王室忽略自己的精神問題，讓她萌生自殺念頭：「我不想再活下去！」

屢次聲稱需要私隱的梅根日前接受獨家專訪，將所有「私隱」公諸於世。（電視畫面）

查理斯拒絕對話，哈里擔憂歷史重演

哈里在節目中透露去年宣布脫離王室後，父親查理斯王子一度拒絕接聽自己的電話，並暗示查理斯本身都遭遇過被王室反對的事情（跟卡米拉的戀情）。另外，哈里在訪談中透露脫離王室是因為憂擔歷史重演：「（這）危險得多，因為加上了種族問題，加上了社交媒體。」更指如果母親仍在生，必定會因所發生的事件而感到憤怒和難過。

哈里在節目中透露去年宣布脫離王室後，父親查理斯王子一度拒絕接聽自己的電話。（Getty Images）

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專訪播出後，在網絡上引起極大迴響，美國網民就力撐梅根，砲轟英國王室對梅根和哈里造成傷害。不過大部分英國傳媒和民眾都認為哈里的行為傷害了家人和整個王室，更直斥哈里和梅根口口聲聲表示需要私隱，但竟然反過來這樣公開地接受訪問。由於事件事態嚴重，逼得英女王親自發聲明，表示會親自出馬調查事件。

同日，英國名嘴Piers Morgan在節目中串爆梅根演技非常好，絕對應該角逐奧斯卡最佳女主角。可惜由於Morgan承受不了輿論壓力，最後於星期三（10/3）離開節目《Good Morning Britain》。

點擊下圖看梅根哈里的甜蜜婚禮照：

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直至3月11日，據英國《每日鏡報》引述皇室消息人士指，英女王將與王室成員逐一對話，以查明梅根的指控，亦有報道指出，女王將於未來數天可能與哈里通電話，以免事件愈鬧愈大。另外，威廉王子於同日在出席倫敦活動時，有在場記者問及王室有否存在種族歧視，他回答：「我們不是一個種族主義家族。」而當被問到兩兄弟在專訪後有否說過話時，他稱：「我未和他說上話，但我也打算這樣做。」