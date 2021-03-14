李元玲是非不斷曾與吳卓羲隔空罵戰最爆：他偷吃了還要高喊被冤枉

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-14 13:30

有「大馬鋼琴女神」之稱的李元玲（Cathryn）除了擁有天使面孔火辣身材，還是李雲迪的徒弟，彈得一手好鋼琴。不過早前她在網台直播訪問中因為表演彈keyboard（電子琴）失準而被網民狠批她「無料扮四條」，Cathryn更當場「發爛渣」，隨即惹來了不少抨擊。事後Cathryn深感被網絡霸凌，昨日於IG上載自己吊頸自己不遂頸中留下恐怖血痕的照片，引起了外界的關注。有網民表示同情並鼓勵她，但亦有網民質疑她自殺的動機，繼續冷言冷語。而Cathryn後來亦刪除了整個帖文。

Cathryn在IG上載吊頸照。（IG圖片）

現年33歲的Cathryn除了近期是非不斷，她早年一樣是緋聞是非多籮籮。自言在英國伯明翰音樂學院取得鋼琴演奏碩士資歷的她，曾被質疑學歷造假，她即曬出有關文憑以證自己的清白。而她與李雲迪的師徒關係，她就表示是當年音樂學院推薦她，所以連續數年都獲李雲迪親自指導。Cathryn的樣貌也一直備受網民關注，指她的五官輪廓，特別是臉型和鼻子歷年來變化很大，愈變愈靚。她又曾於2012年與吳卓羲 (Ron) 傳出緋聞繼而展開了隔空罵戰。

吳卓羲曾與李元玲傳緋聞。(吳卓羲IG)

那時候Cathryn被指是Ron的緋聞女友之一，雙方的短訊對話更被曝光了，當中有人以「吳卓羲老婆」自居，惟Ron卻斷然否認，公開表示：「見過幾次面就係女友？簡直係天大笑話！」Cathryn隨即喊冤反擊：「第一次見面跟我拿了號碼，想保持不動情的情況下，約我一次又一次，卻單純當我是朋友的話，這才是天下最大笑話。我都勇於承認自己對他有好感，他卻偷吃了還要高喊被冤枉。」

李元玲出POST反擊吳卓羲。

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