重溫90年代《翡翠歌星賀台慶》經典場面　梁朝偉、王菲零包袱演出

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-16 21:45

《翡翠歌星賀台慶》當年因歌曲版稅問題停辦，不過隨住曾志偉回歸，並與四大唱片公司重修舊好，全港歌手即將可以一齊賀台慶。《翡翠歌星賀台慶》呢個節目第一次出現在91年，並由譚詠麟同梅艷芳分別擔任男、女子組隊長，帶領住歌手比試歌、舞、演技，兩小時節目動員過百紅星。由91至09年期間，無綫總共辦過12次《翡翠歌星賀台慶》，締造不少經典埸面。

91年首次舉辦《翡翠歌星賀台慶》，過百歌手出席，包括Beyond四子、陳百強、黎明、郭富城等人。(影片截圖)

91年《翡翠歌星賀台慶》由鄭丹瑞擔任司儀、譚詠麟同梅艷芳分別擔任男、女子組隊長,其實淨係睇兩位隊長鬥咀已經好好笑。節目中，除有黎明RAP、周慧敏唱打油詩之外，Beyond四子亦難得與太極同台演出，而壓軸出場嘅係陳百強同葉倩文 。

點擊下圖睇91年《翡翠歌星賀台慶》經典場面

+ 8 + 8 + 8

為咗可以令更多男歌手迫入膠廂，張學友、郭富城騎膊馬，呢個畫面真係千年一遇。(影片截圖)

92年《翡翠歌星賀台慶》繼續由鄭丹瑞擔任司儀，並由劉德華、梅艷芳分別擔任男、女子組隊長。呢一年嘅台慶唔再係唱咁簡單，仲加入嬌俏貓女郎、引體上升唱歌、真漢子騷肌。即有性感長腿又有小鮮肉睇，繽紛！另外，張學友喺節目中，將《每天愛你一生》歌詞加入不同嘅動物名，變成賀台慶歌，相信連佢自己都未必記得曾經做過呢件事。

點擊下圖睇92年《翡翠歌星賀台慶》經典場面

+ 34 + 34 + 34

王菲唱《對你愛不完》，仲要跳埋舞。(影片截圖)

93年嘅《翡翠歌星賀台慶》由電視城移師到紅館舉行，場面更為熱鬧。當晚除有王菲邊做sit-up邊唱歌之外 ，仲有男子隊代表之一嘅梁朝偉，同郭富城一邊唱歌一邊掌上壓，台下叫聲震耳欲聾。

點擊下圖睇93年《翡翠歌星賀台慶》經典場面

+ 15 + 15 + 15

四大天天以Acappella形式唱首本名曲。(影片截圖)

94年嘅《翡翠歌星賀台慶》雖然重返電城視舉行 ，但陣容並未因而縮減。當晚淨係安排緋聞男女金城武、楊采妮、吳奇隆、鄭秀文、許志安同台已經夠吸引。另有莫華倫、倫永亮、潘美辰等唱得之人演出。

點擊下圖睇94年《翡翠歌星賀台慶》經典場面

+ 19 + 19 + 19

鄭少秋以短牛上陣，大跳《狂野之城》，之後再與郭富城合體唱《Oh Gal》，不得了。(影片截圖)

95年嘅《翡翠歌星賀台慶》由曾志偉做主持、陳百祥同梅艷芳擔任男、女子組隊長，雖然四大王天只得郭富城出席，但有鄭少秋大跳《狂野之城》、鄭秀文、彭羚唱粵曲、黃秋生拎起結他rock n roll……都好精彩架啦。

點擊下圖睇95年《翡翠歌星賀台慶》經典場面

+ 15 + 15 + 15

當年嘅家燕姐仲未「登基」，千年難得一見嘅性感黑絲＋熱舞，狂野過郭富城。(影片截圖)

96年嘅《翡翠歌星賀台慶》又再去返紅館舉行，並由劉倩怡主持、郭富城同薛家燕擔任男、女子組隊長。身為隊長嘅家燕媽媽一出場就以性感裝扮與男dancers勁跳熱舞，震撼了不少觀眾心靈。而前幾年仲肯邊食嘢邊唱歌嘅鄭秀文，呢一年已經只肯企定定表演，取而代之係由肥媽、鄭伊健、莫文蔚走鋼線……

點擊下圖睇9６年《翡翠歌星賀台慶》經典場面

+ 16 + 16 + 16

90年代最後一次舉辦嘅《翡翠歌星賀台慶》,有王菲、張學友、郭富城等人撐場。(影片截圖)

97年嘅《翡翠歌星賀台慶》適逢TVB 30周年，所以司儀有三位：鄭丹瑞、阮兆祥、李珊珊，男子組隊長由張學友、郭富城擔任，女子組由王 菲、彭 羚負責。之不過，當晚係演出環節唔算太精彩，就好似王菲已經唔會再邊sit-up邊唱歌。而呢一年嘅《翡翠歌星賀台慶》後，TVB一直到2015年先再次舉辦。

點擊下圖睇97年《翡翠歌星賀台慶》經典場面