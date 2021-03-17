超時空羅曼史｜陳鈺琪劇集開機前偷空滑水　拍片神秘男子真身曝光

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-03-17 11:30

內地劇《超時空羅曼史》，由陳鈺琪和胡一天兩位顏值擔當的演員孭飛，肯定有收視保證，而陳鈺琪在該劇開拍前，卻愛上了一項新的水上運動，就是出海滑水，雖然是新手但已有板有眼，她更露出甜美笑容，大曬白滑筷子腿，不過網民焦點卻是幫女神拍片的神秘男子，莫非女神已經封盤？下文為大家揭曉。

陳鈺琪擔正新劇《超時空羅曼史》，演出美女編劇。（陳鈺琪微博）

近日電視劇《超時空羅曼史》在上海開機，陳鈺琪飾演一名小編劇金阿銀，而胡一天飾演民國影星向秦羽，意外穿越時空來到現代，二人邂逅並發展出跨時代愛情，而劇集預告片中見到二人在電車上擦肩而過，充滿唯美感，雖然陳鈺琪演出現代人，但她的穿搭卻是古典感滿滿，讓人相當期待。

陳鈺琪在劇集開機前，偷空出海滑水。（陳鈺琪微博）

下圖有陳鈺琪滑水大曬白滑筷子腿：

+ 22 + 22 + 22

陳鈺琪在拍攝新劇前，卻偷空出海，原來她近日愛上了滑水運動，上身穿著救生衣，下身卻露出白滑纖瘦筷子腿，半蹲姿勢相當誘惑，不過網民更關心不慎入鏡的神秘男子，更想知道是否陳鈺琪新歡，但大家可以放心，該名男子其實是陳鈺琪的滑水教練，女神至今還未封盤。

同場加映陳鈺琪髮型變化：