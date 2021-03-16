他來自江湖｜畢業於第11期藝員訓練班　鄧宇昭入行39年成功轉型

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-16 23:00

早前再次在翡翠台深宵時段重播的1989年TVB經典劇集《他來自江湖》開始踩入中段，故事重心不再只偏重於萬梓良、周星馳以及吳孟達等人，戴志偉、林漪娸以及關海山等角色的戲份開始浮面。而在第15集中，李少筠（林漪娸飾）因為解僱了李阿球（鄧宇昭飾）而被對方持刀挾持，最後幸得馬世雄（戴志偉飾）英雄救美。

重溫林漪娸被挾持的一幕：

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現時59歳的鄧宇昭（前名：鄧汝超）畢業於1982年「第11期藝員訓練班」，同期的同學包括有星爺周星馳、梁朝偉、歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝以及關禮傑等等。雖然鄧宇昭加入TVB後所飾演的角色幾乎都是閒角或醜角，參演的劇集超過100部，但由於經常在不同的劇集出現，即使觀眾叫不出他的名字，但對他亦不會陌生，見到他的面孔更會產生一種TVB的親切感。至近年，鄧宇昭已經離開了無綫，亦曾參演過ViuTV劇集如《身後事務所》、《娛樂風雲》等，而他亦有參演邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》，但亦非主要角色。

《仇老爺爺》中亦能夠找到他的身影。（網上圖片）

雖然鄧宇昭未能在劇集上發光發亮，但其實他近年已經成功轉型走上舞台，除了開辦演藝訓練班教學生演戲之外，他也是一名唱歌高手，不時與靚女拍檔澄騫四出登台唱歌搵真銀，同時亦有拍攝YouTube Cover，間中又會在個人社交平台上分享自己在錄音室唱歌甚至在街頭表演的相片和短片，主打7-80年代的懷舊流行曲以及劇集主題曲，工作量絕對不比年輕歌手少！

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同場加映：他來自江湖︱林漪娸入行40年星途平平 憑多套處境劇成功入屋

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