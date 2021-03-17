華為小公主姚安娜跳舞登微博熱搜榜首　網民Mean爆狠批以為在招魂

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-17 12:30

「華為小公主」姚安娜於今年一月宣布出道進軍娛樂圈之後，隨即引來許多話題，成為了新聞人物。雖然她自小學習芭蕾舞，擁有很好的舞蹈底子，但她於出道MV 《Back Fire》中的舞功就遭到網民的狠批，甚至可以說是劣評如潮。而「#姚安娜跳舞#」今日就登上了微博熱搜榜首位，網民將她早前公開的一些跳舞片段拿來評價，其中她跳了韓國人氣女團BLACKPINK的舞，但網民卻是一面倒的吐槽她，指她完全跳不出韓國女團的青春型格味道：「滿分10分我給1.1分，當中的1分是給華為的」、「跳得很奇怪啊」、「不知道以為在招魂呢」、「這是被罵的熱搜還是買的熱搜？好無語啊」、「跳得太用力了，好似一個拳擊手」、「我的天.....好土」，留言真是mean爆。

華為千金姚安娜出道作品MV，震驚樂壇。（影片截圖）

姚安娜其後亦於微博回應網民的批評，表示：「清早刷到很早之前還沒有開始專業訓練時自己拍的，大家的批評和建議我已收下～目前在努力練習和籌備新作品中，希望能讓大家看到我的進步～最後祝大家水逆退散，諸事順遂。」EQ非常之高。

點擊睇姚安娜最新的跳舞片段：

+ 14 + 14 + 14

點擊睇更多姚安娜的靚相：

+ 6 + 6 + 6