吳浩康捲入第三者疑雲　新歡郭思琳疑背金融才俊男友偷食？

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-18 01:13

歌手吳浩康（Deep）日前被指與藝人郭思琳暗撻半年，更在白色情人節齊齊同遊南丫島慶佳節，非常甜蜜。二人未有否認戀情，但今日（18/3）卻有報道指出，郭思琳原來早已有個拍拖3年的40多歲圈外男友，女方即時惹來偷食疑雲。

吳浩康。（資料圖片）

據悉，郭思琳的同居男友是位金融才俊，名為Chester Chan。二人同喜愛玩巴西柔術，郭思琳曾於男友網上個人頻道出鏡，Chester又經常在社交網曬與女友的生活合照，而首次見郭思琳現身其社交網是2017年8月的事，男方於2018年開始分享與郭思琳的親熱照。

郭思琳熱愛玩柔術。（IG@margiela.k）

有指郭思琳與男友年約4歲的兒子亦相處融洽，Chester不時會曬出與郭思琳和兒子三人的合照，關係似乎十分親密，二人更會一同出席家庭聚會，而郭思琳與吳浩康同遊南丫島前夕，Chester亦有分享與郭思琳玩柔術的短片。

郭思琳疑似偷食吳浩康？（IG@margiela.k）

據指，郭思琳與吳浩康同遊南丫島的報道曝光後，Chester的社交網已由公開轉為私人帳戶。郭思琳回應傳媒查詢表示，同遊南丫島是好朋友的普通活動，又強調自己目前是單身；至於疑似變成第三者的吳浩康則未有任何回覆。

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