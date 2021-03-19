蔡一傑鏡頭前親吻小儀　直認唔渴望感情生活：鍾意女仔膊頭好橫

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-19 00:15

阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》，20日播出的最後一集邀請「完美型」 的蔡一傑擔任小儀約會對象。眾所周知，蔡一傑是小儀的偶像，難怪蔡一傑甫出場時，小儀即表現亢奮，她透露人生第一次參加的偶像聚會的對像，便是蔡一傑：「幻想會成為另一半嘅人，真係只有草蜢裏面嘅蔡一傑，因為感覺好近，年紀上唔會差好遠，同佢好親近。」

在小儀心中，蔡一傑是一個要求很高的人，小儀說：「佢係事事追求完美嘅人，唔可以有錯誤，喺佢能力範圍裡做到最足嘅準備，令件事出嚟係靚。」不過小儀卻認為，若果身邊另一半是「完美型」，定必會有一定壓力，她謂：「覺得身邊嗰個人追求完美嘅話，做隔離嗰個一定幾辛苦，但若然愛呢個人，知道佢追求完美，都會盡量配合，盡量做到自己又開心，佢又開心。」

小儀含情默默地望實蔡一智。

節目中，小儀為蔡一傑親手製造戒指送給對方，氹得蔡一傑非常開心，在鏡頭前不禁吻小儀臉頰，令小儀暈大浪。小儀又問到蔡一傑渴望哪一種感情生活？蔡一傑表示：「冇渴望、冇寄望，總之盡量享受生命，感情生活有與冇係唔重要，最好有，不過冇亦無妨。」至於，問到甚麼人會吸引到蔡一傑？他說：「健康型，鍾意女仔膊頭好橫，好似歐鎧淳，膊頭又橫、又夠高、樣子又甜美、腳又長。」

提到戒指，小儀透露過往亦試過一次收到男朋友送她戒指，小儀說：「有次行過街，見到隻戒指幾特別，對方買咗送畀我，得一個男朋友送過戒指畀我，對我嚟講，收戒指係一個認定嘅動作。」

攬住睇夕陽好Sweet。

《小儀與13型男》即將圓滿結束，經歷過跟13位不同類型男士約會，小儀有不同體會，她表示：「由始至終，到而家都追求愛情，而家追求係平實啲嘅愛情。我而家仲未結婚，世俗眼光會話我嫁唔去、冇人要，但我唔係咁睇。我反而會愈來愈欣賞自己呢個年紀，喺40幾歲開始，就已經有呢種感覺。每一年都會欣賞自己嗰個歲數，因為代表有所成長，我嗰一年所吸收到嘅嘢，都可以畀到對方。」所以小儀相信她將來的男友，會幸福過她以前的男友。