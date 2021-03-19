Billie Eilish新髮型6分鐘吸1600萬Like　打破IG最多人讚好紀錄

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-19 12:15

現年19歲的Billie Eilish以另類音樂風格成功爆紅，其空靈的聲線及螢光綠色頭髮已成為標誌，不過她昨日在Instagram上載了全新髮型，獲網民大讚清新之餘，更打破了Instagram最短時間最多人Like的紀錄！

Billie Eilish染了一頭金髮！（IG/@billieeilish）

在最新照片中，Billie捨棄了綠色頭髮，換上金髮造型。根據BBC報道，Billie出Post六分鐘便有1600萬人讚好，更成為Instagram史上最多人讚好的照片，並超越了Selena Gomez於2018年創下的紀錄。

另外，Billie在Apple TV+上架的最新個人紀錄片《Billie Eilish：朦．太奇世界》（Billie Eilish: The World's A Little Blurry）中透露，厭倦粉絲取笑她的綠髮，並預告會轉換髮色。據知，其實Billie在日前出席格林美獎時已經染了頭髮，不過為了保持驚喜而戴上綠色假髮亮相。

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